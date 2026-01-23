Ionuț Radu (28 de ani) nu s-a remarcat doar prin intervențiile decisive din timpul partidei, ci și prin modul inedit în care a ales să marcheze succesul care le asigură celor de la Celta Vigo prezența în fazele eliminatorii. Presa spaniolă a reacționat imediat la gestul românului, notând că „Ionuț Radu este un tip special”.



Imaginile cu „tricolorul” au devenit rapid virale pe rețelele de socializare. Imediat după fluierul final, goalkeeperul a decis să pozeze alături de coechipieri într-o poziție acrobatică, făcând „lumânarea” și susținându-se direct în cap, un gest pe care ibericii l-au catalogat drept „o nouă celebrare deblocată”.



Erou în 10 oameni contra francezilor



Victoria de pe „Balaídos” a fost cu atât mai intensă cu cât Celta Vigo a rezistat eroic mai bine de o oră cu un om în minus. După eliminarea lui Hugo Sotelo din minutul 28, echipa lui Radu s-a mobilizat exemplar. Williot Swedberg a deschis scorul rapid, iar Carl Starfelt a majorat avantajul, în timp ce doar veteranul Olivier Giroud a reușit să îl învingă pe român, abia în minutul 86.



Pentru siguranța din poartă, unde a avut trei parade importante, Radu a primit nota 6,9, încasând și un cartonaș galben pe final, pentru tragere de timp.



Transferat definitiv la Celta Vigo la începutul acestui sezon, pe 1 iulie 2025, Ionuț Radu a devenit titular incontestabil. În actuala stagiune, portarul român a bifat deja 25 de apariții în toate competițiile, reușind să închidă poarta în 6 dintre aceste meciuri.



Succesul cu Lille o duce pe Celta pe locul 14 în Europa League, poziție care îi asigură biletele pentru 16-imi, dar le permite fanilor să viseze chiar la o calificare directă în optimi.

