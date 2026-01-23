Capitolul crucial la care Ionuț Radu îl întrece pe Courtois! Românul se luptă pentru a fi cel mai bun portar din La Liga

Portarul naționalei Ionuț Radu (28 de ani) are în La Liga, la Celta Vigo, cel mai bun sezon din cariera sa de fotbalist profesionist.
Statisticile fabuloase ale lui Ionuț Radu
După victoria de acasă cu Rayo Vallecano, 3-0, în care Andrei Rațiu a lipsit de la învinși din cauza unei accidentări, Radu a ajuns la a 6-a partidă fără gol primit în stagiunea curentă din campionatul Spaniei.
În total, în 20 de meciuri, a încasat 20 de goluri. Ionuț Radu se luptă cu Thibaut Courtois pentru „Trofeul Zamora”, dedicat celui mai bun portar al sezonului din La Liga.
Goalkeeperul lui Real Madrid a fost învins în 17 rânduri din tot atâtea meciuri și este singurul portar din prima ligă spaniolă care îl depășește pe titularul României.
Capitolul la care Ionuț Radu e peste Thibaut Courtois
Cu toate acestea, Ionuț Radu îl întrece pe Thibaut Courtois în privința procentajului paradelor din La Liga (77,5% față de 75%!). Lider este Joan Garcia de la Barcelona, singurul cu 80%.
Ierarhia cel mai buni portari din La Liga, din punctul de vedere al procentajului paradelor, arată astfel:
- Joan Garcia (Barcelona) - 80%
- Luiz Junior (Villarreal) - 78,4%
- Matias Dituro (Elche) - 78,3%
- Sergio Herrera (Osasuna) - 77,9%
- Ionuț Radu (Celta Vigo) - 77,5%
- Marko Dmitrovic (Espanyol) - 76,8%
- Aaron Escandell (Real Oviedo) - 76%
- Thibaut Courtois (Real Madrid) - 75%
Cu Ionuț Radu titular incontestabil, Celta Vigo are una dintre cele mai bune defensive din La Liga. A încasat 20 de goluri și este depășită doar de Atletico Madrid (17), Real Madrid (17) și Villarreal (19).