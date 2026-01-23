Capitolul crucial la care Ionuț Radu îl întrece pe Courtois! Românul se luptă pentru a fi cel mai bun portar din La Liga

Capitolul crucial la care Ionuț Radu îl întrece pe Courtois! Românul se luptă pentru a fi cel mai bun portar din La Liga La Liga Ionuț Radu / Foto: Getty Images.
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ionuț Radu se află la sezonul carierei pentru Celta Vigo în La Liga.

TAGS:
Ionut RaduCelta Vigola ligaThibaut Courtois
Din articol

Portarul naționalei Ionuț Radu (28 de ani) are în La Liga, la Celta Vigo, cel mai bun sezon din cariera sa de fotbalist profesionist. 

Statisticile fabuloase ale lui Ionuț Radu

După victoria de acasă cu Rayo Vallecano, 3-0, în care Andrei Rațiu a lipsit de la învinși din cauza unei accidentări, Radu a ajuns la a 6-a partidă fără gol primit în stagiunea curentă din campionatul Spaniei. 

În total, în 20 de meciuri, a încasat 20 de goluri. Ionuț Radu se luptă cu Thibaut Courtois pentru „Trofeul Zamora”, dedicat celui mai bun portar al sezonului din La Liga. 

Goalkeeperul lui Real Madrid a fost învins în 17 rânduri din tot atâtea meciuri și este singurul portar din prima ligă spaniolă care îl depășește pe titularul României. 

Capitolul la care Ionuț Radu e peste Thibaut Courtois

Cu toate acestea, Ionuț Radu îl întrece pe Thibaut Courtois în privința procentajului paradelor din La Liga (77,5% față de 75%!). Lider este Joan Garcia de la Barcelona, singurul cu 80%.

Ierarhia cel mai buni portari din La Liga, din punctul de vedere al procentajului paradelor, arată astfel:

  • Joan Garcia (Barcelona) - 80%
  • Luiz Junior (Villarreal) - 78,4%
  • Matias Dituro (Elche) - 78,3%
  • Sergio Herrera (Osasuna) - 77,9%
  • Ionuț Radu (Celta Vigo) - 77,5%
  • Marko Dmitrovic (Espanyol) - 76,8%
  • Aaron Escandell (Real Oviedo) - 76%
  • Thibaut Courtois (Real Madrid) - 75%

Cu Ionuț Radu titular incontestabil, Celta Vigo are una dintre cele mai bune defensive din La Liga. A încasat 20 de goluri și este depășită doar de Atletico Madrid (17), Real Madrid (17) și Villarreal (19). 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat din Danemarca a vizitat fiecare țară din lume fără să zboare. Cum a reușit și unde s-ar întoarce
Un bărbat din Danemarca a vizitat fiecare țară din lume fără să zboare. Cum a reușit și unde s-ar întoarce
ARTICOLE PE SUBIECT
Ionuț Radu, din nou erou la Celta Vigo! Nota primită după victoria cu Lille
Ionuț Radu, din nou erou la Celta Vigo! Nota primită după victoria cu Lille
"Salvatorul Ionuț Radu!" Încă un meci mare la Celta Vigo, care se apropie de cupele europene
"Salvatorul Ionuț Radu!" Încă un meci mare la Celta Vigo, care se apropie de cupele europene
Spaniolii văd în Ionuț Radu „omul cheie” care poate opri seria invincibilă a echipei lui Andrei Rațiu
Spaniolii văd în Ionuț Radu „omul cheie” care poate opri seria invincibilă a echipei lui Andrei Rațiu
Ionuț Radu, încă un meci fără gol primit în Spania! Nota primită după 1-0 cu Sevilla
Ionuț Radu, încă un meci fără gol primit în Spania! Nota primită după 1-0 cu Sevilla
„Trucul românesc” prin care Ionuț Radu i-a cucerit pe spanioli: „Pare să fi semnat un pact cu diavolul”
„Trucul românesc” prin care Ionuț Radu i-a cucerit pe spanioli: „Pare să fi semnat un pact cu diavolul”
ULTIMELE STIRI
Basarab Panduru face praf un jucător de la FCSB: ”Așa a jucat mereu”
Basarab Panduru face praf un jucător de la FCSB: ”Așa a jucat mereu”
Soția lui Novak Djokovic, Jelena, surprinsă că Naomi Osaka a scăpat nepedepsită, în fața Soranei Cîrstea: reacția sârboaicei
Soția lui Novak Djokovic, Jelena, surprinsă că Naomi Osaka a scăpat nepedepsită, în fața Soranei Cîrstea: reacția sârboaicei
Ce a putut să spună Unai Emery, după ce l-a îmbrâncit pe Tielemans la Fenerbahce - Aston Villa
Ce a putut să spună Unai Emery, după ce l-a îmbrâncit pe Tielemans la Fenerbahce - Aston Villa
Alisha Lehmann a fost prezentată la noua sa echipă: ”Sunt foarte fericită”
Alisha Lehmann a fost prezentată la noua sa echipă: ”Sunt foarte fericită”
Răzvan Lucescu, calificare și bonus uriaș! Suma pe care o va încasa PAOK de la UEFA
Răzvan Lucescu, calificare și bonus uriaș! Suma pe care o va încasa PAOK de la UEFA
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transferul lui Drăgușin, decis în ultimele momente din mercato: ”Photo finish”

Transferul lui Drăgușin, decis în ultimele momente din mercato: ”Photo finish”

Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!”

Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția WTA după meciul cu scântei Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, la Australian Open 2026

Reacția WTA după meciul cu scântei Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, la Australian Open 2026

Arnold Garita a semnat în sfârșit! Gigi Becali: ”E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o”

Arnold Garita a semnat în sfârșit! Gigi Becali: ”E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o”

Olimpiu Moruțan, mesaj pe rețelele sociale la câteva ore după ce a aterizat la București ca să semneze cu Rapid

Olimpiu Moruțan, mesaj pe rețelele sociale la câteva ore după ce a aterizat la București ca să semneze cu Rapid



Recomandarile redactiei
FCSB: neputință, amatorism, dezastru fotbalistic. Caramavrov e drastic cu echipa care ne-a reprezentat în Europa League
FCSB: neputință, amatorism, dezastru fotbalistic. Caramavrov e drastic cu echipa care ne-a reprezentat în Europa League
Ce a putut să spună Unai Emery, după ce l-a îmbrâncit pe Tielemans la Fenerbahce - Aston Villa
Ce a putut să spună Unai Emery, după ce l-a îmbrâncit pe Tielemans la Fenerbahce - Aston Villa
Răsturnare de situație în cazul lui Radu Drăgușin: ”În ultimele ore”
Răsturnare de situație în cazul lui Radu Drăgușin: ”În ultimele ore”
Soția lui Novak Djokovic, Jelena, surprinsă că Naomi Osaka a scăpat nepedepsită, în fața Soranei Cîrstea: reacția sârboaicei
Soția lui Novak Djokovic, Jelena, surprinsă că Naomi Osaka a scăpat nepedepsită, în fața Soranei Cîrstea: reacția sârboaicei
Calcule | Cele două condiții care trebuie îndeplinite pentru ca FCSB să se califice în play-off-ul Europa League
Calcule | Cele două condiții care trebuie îndeplinite pentru ca FCSB să se califice în play-off-ul Europa League
Alte subiecte de interes
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Starul României U18 e născut în Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: „Modelul meu e Mbappe!”
Starul României U18 e născut în Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: „Modelul meu e Mbappe!”
„De asta am luat decizia de a pleca!” Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo
„De asta am luat decizia de a pleca!” Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo 
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei

stirileprotv S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

stirileprotv Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

Donald Trump a vorbit timp de oră cu Zelenski, apoi i-a transmis un mesaj lui Putin. ”Nu poți face asta, Vladimir...”

stirileprotv Donald Trump a vorbit timp de oră cu Zelenski, apoi i-a transmis un mesaj lui Putin. ”Nu poți face asta, Vladimir...”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!