Capitolul crucial la care Ionuț Radu îl întrece pe Courtois! Românul se luptă pentru a fi cel mai bun portar din La Liga

Portarul naționalei Ionuț Radu (28 de ani) are în La Liga, la Celta Vigo, cel mai bun sezon din cariera sa de fotbalist profesionist.

Statisticile fabuloase ale lui Ionuț Radu

După victoria de acasă cu Rayo Vallecano, 3-0, în care Andrei Rațiu a lipsit de la învinși din cauza unei accidentări, Radu a ajuns la a 6-a partidă fără gol primit în stagiunea curentă din campionatul Spaniei.

În total, în 20 de meciuri, a încasat 20 de goluri. Ionuț Radu se luptă cu Thibaut Courtois pentru „Trofeul Zamora”, dedicat celui mai bun portar al sezonului din La Liga.