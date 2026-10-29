Cele trei transferuri dorite de FC Barcelona în iarnă

Barcelona traversează un sezon bun în La Liga. La momentul redactării acestui articol, catalanii sunt lideri, cu 27 de puncte, la două distanță de Atletico Madrid și la trei de rivala Real Madrid. Top 6 este completat de Real Betis, Real Sociedad și Sevilla.

Finn Jeltsch, Pedro Porro și Estevao, pe lista catalanilor

Primul nume urmărit de Barcelona este Finn Jeltsch, fundașul central în vârstă de 20 de ani de la Stuttgart. Hansi Flick apreciază calitățile germanului, iar scouterii clubului consideră că acesta s-ar adapta stilului de joc al echipei. Transferul ar putea avea loc chiar în iarnă, însă catalanii trebuie să obțină mai întâi bani din vânzarea unor jucători, informează Catalunya Radio.