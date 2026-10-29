Cele trei transferuri dorite de FC Barcelona în iarnă

Cele trei transferuri dorite de FC Barcelona în iarnă La Liga
SPORT.RO
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Conducerea catalanilor vrea să întărească lotul lui Hansi Flick, în special în compartimentul defensiv, după înfrângerile cu PSG (2-4) și Real Madrid (1-2).

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Din articol

Barcelona traversează un sezon bun în La Liga. La momentul redactării acestui articol, catalanii sunt lideri, cu 27 de puncte, la două distanță de Atletico Madrid și la trei de rivala Real Madrid. Top 6 este completat de Real Betis, Real Sociedad și Sevilla.

Finn Jeltsch, Pedro Porro și Estevao, pe lista catalanilor

Primul nume urmărit de Barcelona este Finn Jeltsch, fundașul central în vârstă de 20 de ani de la Stuttgart. Hansi Flick apreciază calitățile germanului, iar scouterii clubului consideră că acesta s-ar adapta stilului de joc al echipei. Transferul ar putea avea loc chiar în iarnă, însă catalanii trebuie să obțină mai întâi bani din vânzarea unor jucători, informează Catalunya Radio.

Pedro Porro, fundașul dreapta al celor de la Tottenham, este și el pe listă. Potrivit sursei citate anterior, Joan Laporta îl consideră o prioritate. Englezii au solicitat peste 60 de milioane de euro în vară, iar fotbalistul și-a prelungit între timp contractul până în 2031.

Ultimul, dar nu cel din urmă: Estevao. Barcelona îl monitorizează pe atacantul brazilian de 19 ani și directorul sportiv Deco ar fi un mare admirator al acestuia. Cotat la 80 de milioane de euro, winger-ul are contract cu Chelsea până în 2033.

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