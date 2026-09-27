Cine este atacantul dorit cu insistență de Barcelona: a prins doar 23 de minute în acest sezon

Potrivit informațiilor din presa spaniolă, Deco, directorul sportiv al Barcelonei, îl urmărește pe Estevao, atacantul de la Chelsea, încă din perioada în care acesta evolua la Palmeiras. Catalanii au analizat posibilitatea unui transfer și înainte ca brazilianul să ajungă la Londra, însă clubul nu a intrat în cursa pentru el din cauza situației financiare și a faptului că Lamine Yamal ocupă aceeași zonă din teren.

Barcelona îl vrea pe Estevao

Chelsea a plătit 45 de milioane de euro pentru transferul lui Estevao, iar suma poate ajunge la 60 de milioane de euro cu bonusurile incluse. Brazilianul este cotat acum la 80 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.