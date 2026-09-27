Cine este atacantul dorit cu insistență de Barcelona: a prins doar 23 de minute în acest sezon

Potrivit informațiilor din presa spaniolă, Deco, directorul sportiv al Barcelonei, îl urmărește pe Estevao, atacantul de la Chelsea, încă din perioada în care acesta evolua la Palmeiras. Catalanii au analizat posibilitatea unui transfer și înainte ca brazilianul să ajungă la Londra, însă clubul nu a intrat în cursa pentru el din cauza situației financiare și a faptului că Lamine Yamal ocupă aceeași zonă din teren.
Barcelona îl vrea pe Estevao
Chelsea a plătit 45 de milioane de euro pentru transferul lui Estevao, iar suma poate ajunge la 60 de milioane de euro cu bonusurile incluse. Brazilianul este cotat acum la 80 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.
Startul actualului sezon nu este însă unul pe măsura așteptărilor. Estevao a bifat doar 23 de minute în primele patru etape din Premier League și nu a fost titular în niciuna dintre partide. În EFL Cup a primit mai multe șanse, cu două meciuri și 125 de minute.
Barcelona nu a început negocieri pentru transferul său, iar Estevao nu a cerut să plece de la Chelsea. Brazilianul a transmis că vrea să muncească pentru a primi mai multe minute, în timp ce Xabi Alonso a spus public că îi va oferi mai multe oportunități.
Pentru Palmeiras, brazilianul a bifat 83 de meciuri, cu 27 de goluri și 15 pase decisive. La Chelsea are 42 de apariții, opt goluri și patru pase decisive.