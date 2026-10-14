Pe lista lor s-ar putea adăuga și Pedro Porro (27 de ani). Fundașul dreapta iberic ia în calcul să plece de la Tottenham și să se întoarcă în fotbalul spaniol.

Pedro Porro, pe lista Barcelonei

Barcelona îi monitorizează cu atenție fiecare mișcare, după cum informează publicația catalană Sport.es. Un astfel de transfer ar însemna însă, potrivit sursei citate, că un alt jucător trebuie să plece.

Pentru un loc pe partea dreaptă în angrenajul lui Hansi Flick se luptă deja Xavi Espart și Jules Kounde, iar lor li se poate adăuga și Joao Cancelo, capabil să evolueze în ambele flancuri.

În plus, Tottenham i-a prelungit contractul lui Porro până în 2031, motiv pentru care Barcelona va trebui să achite o sumă solidă către nord-londonezi. Fundașul dreapta al lui Spurs este cotat de Transfermarkt la 45.000.000 de euro.

CV-ul lui Pedro Porro

Manchester City - fără apariții

CF Peralada - cinci meciuri, trei goluri.

Real Valladolid - 15 partide

Girona - 35 de jocuri, un gol și patru pase decisive

Sporting Lisabona - 98 de meciuri, 12 goluri și 20 de pase decisive

Tottenham Hotspur - 156 de partide, 13 goluri și 26 de pase decisive

Spania - 24 de selecții, două goluri și două pase de gol

Trofeele din cariera lui Porro

Cupa Mondială cu Spania în 2026

Europa League cu Tottenham în 2025

Campionatul Portugaliei cu Sporting în 2021

Cupa Ligii Portugaliei cu Sporting în 2021 și 2022

În vara lui 2023, Tottenham a plătit către Sporting 40.000.000 de euro pentru Pedro Porro, după ce în ianuarie, în același an, l-a împrumutat pentru 5.000.000 de euro.