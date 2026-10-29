Elena Rybakina (27 de ani, 1 WTA) și-a asigurat, matematic, încheierea anului 2026 pe întâia poziție a clasamentului WTA.

Sportiva din Kazahstan bifează în premieră această performanță la capătul unui an în care și-a adjudecat două titluri de mare șlem și a reușit să o întreacă, la acest capitol, pe Simona Halep.

Rybakina încheie anul 2026 pe locul întâi în clasamentul WTA

Cu trei trofee de Grand Slam în vitrină, cu unul mai multe decât cele cucerite de sportiva din România, Rybakina mai are de muncit până să o întreacă pe Halep la numărul de săptămâni petrecute ca număr unu mondial.

Cu 64, Halep stă la distanță de Rybakina, care a adunat doar șapte, până în prezent. În clasamentele dintre numerele unu WTA, Halep o conduce pe Rybakina la încă un capitol notabil: are nu unul, ci doi ani calendaristici - 2017 și 2018 - încheiați având statutul privilegiat de număr unu în lumea tenisului feminin.

