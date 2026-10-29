GALERIE FOTO Jumătate din performanța Simonei Halep: ce a reușit Elena Rybakina pentru prima dată în carieră

Jumătate din performanța Simonei Halep: ce a reușit Elena Rybakina pentru prima dată în carieră Tenis
Marcu Czentye
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Numele Elena Rybakina va rămâne pentru totdeauna în istoria tenisului feminin.

TAGS:
Simona HalepElena RybakinaTenis WTANumar 1 WTAclasament mondial
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Elena Rybakina (27 de ani, 1 WTA) și-a asigurat, matematic, încheierea anului 2026 pe întâia poziție a clasamentului WTA.

Sportiva din Kazahstan bifează în premieră această performanță la capătul unui an în care și-a adjudecat două titluri de mare șlem și a reușit să o întreacă, la acest capitol, pe Simona Halep.

Rybakina încheie anul 2026 pe locul întâi în clasamentul WTA

Cu trei trofee de Grand Slam în vitrină, cu unul mai multe decât cele cucerite de sportiva din România, Rybakina mai are de muncit până să o întreacă pe Halep la numărul de săptămâni petrecute ca număr unu mondial.

Cu 64, Halep stă la distanță de Rybakina, care a adunat doar șapte, până în prezent. În clasamentele dintre numerele unu WTA, Halep o conduce pe Rybakina la încă un capitol notabil: are nu unul, ci doi ani calendaristici - 2017 și 2018 - încheiați având statutul privilegiat de număr unu în lumea tenisului feminin.

Elena Rybakina

  • Elena rybakina kaz uso 2026 campioana 1
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Simona Halep a terminat doi ani ca număr unu mondial: 2017 și 2018

Istoricul meciurilor directe consumate între Simona Halep și Elena Rybakina arată un raport de egalitate, 2-2.

Halep a câștigat cele două partide de trei seturi jucate cu Rybakina, dintre care o finală epuizantă, la Dubai, în 2020, dar și un tur trei la US Open, în 2021.

Cea mai importantă partidă jucată, semifinala turneului de la Wimbledon, din 2022, s-a încheiat cu o victorie în minimum de seturi semnată de sportiva născută la Moscova. Ulterior, Rybakina a reușit să câștige primul turneu de mare șlem al carierei.

Australian Open 2026 și US Open 2026 sunt titlurile de mare șlem pe care Elena Rybakina va trebui să le apere, în 2027. În caz contrar, sunt șanse mari ca specialista WTA pe suprafață hard să își piardă supremația în clasamentul mondial.

Simona Halep

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