LIVE TEXT PSG - Barcelona, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Regal în Champions League: duelul așteptat de toți fanii fotbalului

PSG - Barcelona, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Regal în Champions League: duelul așteptat de toți fanii fotbalului Liga Campionilor
SPORT.RO
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PSG - Barcelona este LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 22:00.

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Din articol

Partida PSG - Barcelona, din runda a treia din faza ligii de Champions League, va avea loc marți, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

PSG - Barcelona, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00

Atât Barcelona, cât și PSG vor avea absențe importante pentru partida extrem de așteptată de toți fanii fotbalului.

PSG vine după victoria din runda a șaptea din Ligue 1 de pe terenul lui Strasbourg, scor 3-1, și se află pe locul doi în campionatul Franței, la egalitate de puncte (14) cu liderul Lyon.

De cealaltă parte, Barcelona este lider în La Liga cu maximum de puncte după primele nouă etape (27) și vine după victoria din deplasare cu Betis, scor 5-2.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în stagiunea trecută, tot faza ligii din Champions League, iar atunci parizienii s-au impus cu 2-1 pe terenul catalanilor.

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Hansi Flick, veste incredibilă pentru fanii Barcelonei: „Poate fi titular”

Antrenorul german al Barcelonei a fost întrebat despre lista accidentaților pentru meciul cu PSG, dar și despre jucătorii incerți pentru meciul de la Paris.

Raphinha este unul dintre acești jucători, pentru că brazilianul a revenit sâmbătă, la meciul din deplasare cu Real Betis, după ce a venit accidentata de la naționala Braziliei. 

Hansi Flick a anunțat că jucătorul de 29 de ani ar putea fi titular în atacul catalanilor pentru meciul de marți cu PSG.

„Da, poate fi titular”, a spus Hansi Flick înainte de meciul cu PSG.

Raphinha are un start de sezon incredibil în tricoul Barcelonei și a reușit 14 goluri și trei pase decisive în nouă meciuri jucate în acest sezon.

Jucătorul brazilian este cotata la 70 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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