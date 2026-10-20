Partida PSG - Barcelona, din runda a treia din faza ligii de Champions League , va avea loc marți, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

PSG - Barcelona, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00

Atât Barcelona, cât și PSG vor avea absențe importante pentru partida extrem de așteptată de toți fanii fotbalului.

PSG vine după victoria din runda a șaptea din Ligue 1 de pe terenul lui Strasbourg, scor 3-1, și se află pe locul doi în campionatul Franței, la egalitate de puncte (14) cu liderul Lyon.

De cealaltă parte, Barcelona este lider în La Liga cu maximum de puncte după primele nouă etape (27) și vine după victoria din deplasare cu Betis, scor 5-2.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în stagiunea trecută, tot faza ligii din Champions League, iar atunci parizienii s-au impus cu 2-1 pe terenul catalanilor.