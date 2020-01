Cazul care ZGUDUIE FOTBALUL din Europa! O echipa din La Liga a TRUCAT MECIURI: un oficial al clubului a recunoscut TOT! Sumele care au fost oferite pentru blaturi

Clubul de fotbal Osasuna a trucat meciuri in La Liga.

Meciurile trucate au avut loc in sezoanele 2012-2013 si 2013-2014, a recunoscut astazi in fata justitiei Angel Vizcay, un fost oficial al gruparii Osasuna.

Potrivit goal.com, Vizcay a declarat ca Osasuna le-a platit pe Getafe si Betis Sevilla, pentru ca acestea sa se lasa batute in meciurile directe.

De asemenea, Osasuna le-a platit pe Real Valladolid, Betis si Espanyol Barcelona, pentru a le invinge pe rivalele directe ale Osasunei in lupta salvarii de la retrgogradare.

Angel Vizcay a recunoscut in fata tribunalului ca gruparea la care a lucrat a platit-o in 2013 cu 150.000 de euro pe Valladolid ca sa castige cu Deportivo La Coruna si aceeasi suma le-a fost oferita celor de la Betis ca sa o incurce pe Celta Vigo.

In acelasi an, Osasuna le-a oferit 400.000 de euro lui Getafe, pentru a se lasa invinsi. Osasuna a castigat acea partida cu 1-0 si a scapat de retrogradare.

In sezonul 2013-2014, alti 650.000 de euro au fost oferiti de catre conducerea Osasunei catre Betis, pentru a o invinge pe Valladolid si pentru a se lasa invinsa in fata lor. Aceasta suma de bani a fost data personal de catre Vizcay lui Antonio Amaya, unul dintre jucatorii lui Betis de atunci, care este pus sub acuzare impreuna cu alti doi jucatori si care vor aparea joi in fata tribunalului.