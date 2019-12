Dennis Man poate prinde transferul vietii! Un GIGANT din La Liga e pe urmele "perlei" lui Becali! Unde poate ajunge

O echipa din Spania il monitorizeaza pe Dennis Man.

Mijlocasul celor de la FCSB, Dennis Man, este pe cale sa prinda transferul carierei. Cei de la Fichajes scriu ca "perla" lui Becali a intrat in vizorul celor de la Sevilla. Sursa citata spune ca partenerul Anamariei Prodan a avut o intalnire cu directorul sportiv de la FC Sevilla, Monchi. Scopul acestei intalnirii a fost ca jucatorul celor de la Besiktas, Elneny sa fie propus la Sevilla, insa Monchi a intrebat despre Dennis Man si Samata de la Genk.

Suma pe care Becali o cere pentru Man este de 15 milioane de euro si ramane de vazut daca spaniolii sunt dispusi sa achite aceasta suma in conditiile in care Man are un singur gol marcat pentru FCSB in acest sezon.