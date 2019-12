ULTIMA ORA | Cosmarul lui Cristi Ganea la Bilbao e aproape de final! Fundasul e dorit de un alt club din La Liga! Unde poate ajunge

Cristi Ganea este dorit de o alta echipa din La Liga.

Fundasul celor de la Athletico Bilbao, Cristi Ganea (27 de ani), este pe cale sa paraseasca clubul din Tara Bascilor. Acesta a ajuns la Bilbao in vara anului 2018 in schimbul a 1 milion de euro de la Viitorul Constanta. Acesta a evoluat doar 50 de minute in tricoul bascilor si nu a convins.

Jurnalistul Manoj Daswani a anuntat ca cei de la Leganes il vor pe fundasul roman, in conditiile in care Bilbao vrea sa scape de acesta in pauza de iarna. Fundasul roman mai este dorit si de alte cluburi din Segunda Division, insa ramane de vazut unde va evolua in cele din urma dupa aceasta pauza de iarna.

1 milion de euro este cota lui Cristi Ganea pe transfermarkt.com