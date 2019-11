SOC IN LA LIGA! Barcelona a incasat 3 goluri in 7 minute! Messi a batut inca un record, iar un gol a fost anulat de VAR. Ce s-a intamplat

Barcelona a fost invinsa de Levante in deplasarea de la Valencia.

Socul serii vine din La Liga, unde Barcelona a fost invinsa de Levante, dupa ce a condus cu 1-0, prin golul marcat de Messi din penalty, in minutul 38. Levante a inceput repriza a doua in forta, marcand 3 goluri in 7 minute in poarta lui Ter Stegen.

Prin golul marcat din penalty, Lionel Messi a mai doborat un record, a ajuns la golul 500 marcat cu piciorul stang. De asemenea, este a 5-a partida consecutiva in care marcheaza pentru catalani. Argentinianul a avut si un gol anulat cu VAR, pe motiv de ofsaid.

Ce s-a intamplat? Messi i-a pasat lui Griezmann care se afla in spatele linei de fundasi a lui Levante. Arbitrul Hernandez Hernandez a trecut golul ca fiind valabil, insa VAR l-a corectat iar reusita a fost anulata. Catalanii nu au obiectat la decizia luata de arbitrul virtual.

MESSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! AND THAT'S HIS 500TH CAREER GOAL WITH THE LEFT FOOT!!!!! ???? pic.twitter.com/rOlm2QjoLi — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 2, 2019

❌¡ANULADO! El VAR no da validez al GOL DE MESSI por FUERA DE JUEGO de GRIEZMANN en la pared previa. Sigue el 3-1. #LaLiga https://t.co/e1i5X1BKKy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 2, 2019