Mbappe in La Liga! Francezul refuza sa-si prelungeasca intelegerea cu PSG si vrea sa joace in Spania contra lui Messi

Atacantul mai are contract cu parizienii pana in 2022.

Cel mai valoros jucator al planetei, cotat la peste 200 de milioane de euro, vrea sa schimbe peisajul si parizienilor le va fi greu sa-l convinga sa-si prelungeasca intelegerea pentru inca cel putin 12 luni.

Potrivit ESPN, Real Madrid pregateste o oferta colosala in vara pentru tanarul atacant, care are 21 de goluri in 22 de partide in acest sezon, plus 11 pase decisive.

Mai mult, unele surse spun ca Mbappe este dorit si de Livepool in aceasta vara. In 2017, chiar Jurgen Klopp a incercat sa-l convinga pe francez sa renunte la mutarea Monaco-PSG, dar fotbalistul a preferat sa ramana in tara natala