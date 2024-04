Ter Stegen, vorbe dure după înfrângerea din El Clasico: "Să vă fie rușine!"

Portarul catalanilor, Marc Andre Ter Stegen și-a exprimat frustrarea după înfrângerea Barcelonei în fața lui Real Madrid, scor 3-2, lamentând în special lipsa tehnologiei "goal-line" care a condus la neacordarea golului lui Lamine Yamal. Portarul a criticat absența unei astfel de tehnologii în ciuda resurselor disponibile în lumea fotbalului.

"N-am cuvinte referitor la tehnologia "goal-line", că nu găsesc un unghi bun să verifice faza... E o rușine pentru fotbal. Alte ligi o au. Lumea asta mișcă mulți bani și nu există bani pentru ceea ce este important. Să vă fie rușine. Am avut totul în favoarea noastră și nu am câștigat.

„Este dezamăgitor. Dacă nu câștigi niciun titlu, suntem dezamăgiți de noi înșine, că am eșuat", a declarat Ter Stegen, după meci, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

???? Ter Stegen: “It’s a shame for football world”. “No goal line technology, why? There’s a lot of money into this industry, but apparently not for the most important thing”. “It’s just a shame”. pic.twitter.com/xcQznjnQau — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2024

Ter Stegen: "Lucas Vazquez a fost foarte deștept"

În ceea ce privește penalty-ul acordat lui Lucas Vázquez, Ter Stegen a recunoscut inteligența acestuia. De asemenea, internaționalul german și-a asumat responsabilitatea pentru imposibilitatea echipei catalane de a obține cele trei puncte în ciuda avantajului avut.

"Cred că Lucas Vazquez a fost foarte deștept, clar căuta contactul și i-a ieșit"

"Ne-a mers totul bine dar nu am reușit să luam cele trei puncte." a declarat portarul, după meci.

Xavi: "Nu ar trebui să stăm tăcuți"

Xavi Hernández a rezonat cu sentimentele lui Ter Stegen, subliniind lipsa de fair-play a meciului. Tehnicianul a evidențiat necesitatea tehnologiei "goal-line" în fotbal.

„Sunt complet de acord cu el(n.r - Ter Stegen). Este adevărul. Nu ar trebui să stăm tăcuți. Este o rușine. Simt un mare sentiment de nedreptate astăzi. Meciul nu a fost corect. Nu pot minți pe nimeni, mai ales pe fani. Este clar." a declarat Xavi, după meci

În ciuda înfrângerii, Xavi a lăudat performanța Barçei și a subliniat că este important ca jucătorii șă învețe ceva din astfel de experiențe.

„Este ca un paradox. Ar trebui să fim mândri de felul în care ne-am angajat și cum am jucat, am avut momente în care am dominat, am atacat bine. Am meritat cu adevărat victoria.

Este dezamăgitor pentru că am făcut un joc grozav, dar am avut niște situații de necontrolat, precum contra-atacuri pe care nu le-am putut opri. Îmi pare foarte rău pentru că am dominat, am creat ocazii și am jucat așa cum trebuia. Acest joc dă tonul pentru Liga. Adăugați șase puncte la Barcelona și scădeți șase de la Madrid. Asta e LaLiga.” a declarat antrenorul spaniol, după meci.

Xavi: "I completely agree with Ter Stegen. It's a real shame." pic.twitter.com/BKNrKCuvqN — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 21, 2024

