CFR Cluj s-a impus cu 5-0 în fața lui FC Voluntari, într-un meci din runda a doua din Superliga.

Golurile partidei care s-a disputat luni au fost marcate de Cordea (26', 49'), Drazic (39', 43') și Camora (86').

Antonio Folha: „E bine că am această problemă”

Antrenorul lui CFR Cluj s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi, pe care i-a felicitat pentru că au știut să profite de omul în plus pe care ardelenii l-au avut după eliminarea lui Mihai Roman din minutul 12.

Antonio Folha a spus că se bucură că are un lot valoros și are probleme în alcătuirea primului '11'.

„A fost un meci bun al nostru, dar am jucat împotriva unei echipe în 10 oameni. Jucătorii mei au fost inteligenți și au reușit să deblocheze jocul.

Sunt mândru că jucătorii mei au arătat ce le-am cerut. Nu pot spune nimic rău despre jucătorii mei. Încerc să continui munca pe care foștii antrenori au făcut-o aici. E bine că am această problemă, că am foarte mulți jucători în lot și nu știu pe cine să titularizez.

(n.r. despre introducerea tânărului Cosmin Matei) Cosmin Matei este un jucător cu multă calitate, care muncește în fiecare zi. Am simțit că este oportunitatea perfectă să debuteze la prima echipă”, a spus Antonio Folha, după meci.

Pentru CFR Cluj urmează meciul cu Alashkert, din returul preliminariilor Conference League, care va avea loc joi, de la ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.