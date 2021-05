BREAKING NEWS | Incendiu la stadionul Santiago Bernabeu! Imagini si detalii de ultima ora de la arena lui Real Madrid 

Un incendiu a fost semnalat la noua bijuterie a lui Perez.

Un incendiu a izbucnit miercuri la stadionul Santiago Bernabeu, iar pompierii au fost chemati de urgenta pentru a stinge flacarile de la arena Realului, conform Marca.

Coloana de fum a aparut in partea superioara a arenei aflata in prin proces de modernizare de anul trecut. Cauza incendiului nu a fost deocamdata identificata, dar autoritatile au declarat ca situatia este sub control.

???? ÚLTIMA HORA | Declarado un pequeño incendio en las obras del Santiago Bernabéu ????️ La columna de humo es visible en las zonas cercanas al estadio ????️ @Pablosaez__ pic.twitter.com/fLffZCSITn — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 26, 2021

Florentino Perez a demarat lucrarile la noul stadion in urma cu un an, madrilenii jucand in acest sezon meciurile de pe teren propriu pe terenul de antrenament Alfredo de Stefano din Valdebebas. Costurile finale pentru noul Santiago Bernabeu se ridica la 500 de milioane de euro.