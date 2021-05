Super duel in semifinalele Supercupei Spaniei: Barcelona - Real Madrid! Cu cine va juca Atletico Madrid

S-au tras la sorti meciurile pentru semifinalele Supercupei Spaniei din 2022.

Barcelona - Real Madrid este capul de afis al semifinalelor Supercupei Spaniei, dupa tragerea la sorti. Este a doua editie care se disputa in acest format, iar cea de-a doua semifinala este Athletic Bilbao - Atletico Madrid.

Barcelona s-a calificat in semifinale dupa ce a castigat Cupa Spaniei, iar Real din pozitia de vicecampioana, in timp ce Bilbao joaca semifinala dupa ce a castigat editia trecuta.

Barcelona are 96 de victorii impotriva lui Real Madrid, insa catalanii nu au reusit sa castige in fata madrilenilor in intalnirile din acest sezon.