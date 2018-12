El este primul jucator care semneaza cu Real Madrid in 2019! Mutarea care ii surprinde pe fani

Pep Guardiola are un final de 2018 de cosmar.

Tripleta magica de pusti de la Manchester City se destrama complet. Dupa ce Jadon Sancho a plecat la Borussia Dortmund in urma cu un an si jumatate din cauza sanselor mici de a prinde echipa lui City, a venit randul lui Brahim Diaz sa aleaga sa plece.

Cei de la Telegraph scriu ca Real Madrid si Manchester City sunt aproape de a ajunge la un acord in urmatoarele ore pentru internationalul de la Under 21 al Spaniei. Suma de transfer urmeaza sa fie de 17 milioane de euro, o suma buna pentru City in conditiile in care ar pierde jucatorul gratis in vara cand ii expira contractul.

Diaz va prelua tricoul cu numarul 21 la Real Madrid si va avea un salariu de 3.5 milioane de euro pe an. Man City va ramane astfel doar cu Phil Foden din jucatorii de la academie considerati viitoare staruri in fotbal.