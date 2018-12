Facea senzatie la Real Madrid, dar acum valoreaza 2 milioane de euro! Unde a ajuns sa joace!

Cota sa de piata a scazut in fiecare an.

In 2007 si 2008 castiga titlul in Spania cu Real Madrid, avand o cota de piata de aproximativ 30 de miloane de euro, conform transfermarkt.com. Pentru "galactici" a reusit sa marcheze 35 de goluri in 137 de meciuri, iar acum evolueaza in Turcia, la Basaksehir, proaspat transferat de la Sivasspor. Este vorba de brazilianul Robinho, cel care ajungea la Real Madrid in 2005, de la Santos, pentru 24 de milioane de euro.

Cariera sa a luat o turnura dramatica pentru el. A parasit Santiago Bernabeu si a ajuns la Manchester City, in schimbul a 43 de milioane de euro. De acolo a inceput declinul pentru brazilian. S-a intors in tara natala sa joace pentru fosta echipa, Santos, dupa care s-a dus in Italia, la AC Milan, unde nu a reusit sa impresioneze. A ales sa plece la Guangzhou Evergrande, echipa cu care a castigat titlul in China. In cele din urma, Robinho a ajuns gratis in Turcia, la Sivasspor, unde a jucat 30 de meciuri si a marcat 12 goluri.

Brazilianul s-a transferat in aceasta iarna la Basaksehir, in schimbul a doar 2 milioane de euro. Robinho este acum coleg cu Emmanuel Adebayor, Eljero Elia, Gael Clichy si Arda Turan.