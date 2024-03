"Perla" de la Real Madrid refuză naționala Spaniei pentru o țară africană: "Sunt 100% convins"

Jucător hispano-marocan, Brahim Diaz a ales să joace pentru Maroc la nivel internațional. Acesta ar fi așteptat în ultimii ani să fie convocat în naționala Spaniei, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Brahim Diaz va juca pentru Maroc

Considerat în continuare un jucător de mare perspectivă, Brahim Diaz a comentat în premieră decizia de a evolua pentru "Leii din Atlas":

"Nu am pus niciodată presiune pe cineva ca să fiu convocat la naționala Spaniei, nu aș face așa ceva. Mă simt 100% spaniol, dar și 100% marocan. Nu sunt sigur dacă aș sărbători un gol marcat împotriva Spaniei.

Pot să vă spun, cu certitudine, că sunt 100% convins că am luat decizia bună. Nu mai are rost să vorbim despre ce ar fi fost, decizia e luată. Nu sunt șanse să mă răzgândesc. Nu am sperat să fiu sunat de federația din Spania după ce știrea a apărut", a declarat Brahim Diaz, potrivit AS.

Brahim Diaz are la activ un meci amical jucat pentru naționala de seniori a Spaniei, în 2021. El a evoluat de-a lungul timpului și pentru reprezentativele U17, U19 și U21.

Chiar dacă a jucat într-un meci pentru naționala de seniori a Spaniei, FIFA permite jucătorilor, în anumite condiții, să aleagă o altă reprezentativă. Brahim Diaz se încadrează, iar acum va juca pentru Maroc.

Cine e Brahim Diaz

Brahim Diaz s-a născut la Malaga, iar în 2014 a fost transferat de Manchester City. A petrecut cinci ani în clubul englez, după care a fost achiziționat de Real Madrid.

"Galacticii" au plătit 17 milioane de euro pentru el, în 2019, dar au realizat că jucătorul ar trebui să primească minute în altă parte. Așa a ajuns să fie trimis la AC Milan, până în 2023.

Mijlocașul a strâns 124 de meciuri la AC Milan, unde a marcat 18 goluri și a livrat 15 pase decisive. El a ajutat echipa să câștige titlul în Serie A, în sezonul 2021/2022.

Pentru Real Madrid, Diaz a evoluat până acum în 53 de meciuri oficiale și a marcat zece goluri.