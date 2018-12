"Credeam ca am prieteni la Real Madrid, dar acum nimeni nu-mi mai raspunde la mesaje!" Jucatorii de pe Bernabeu, pusi la zid de un fost coechipier

Jucatorii Realului au fost aspru criticati de un fost coechipier.

Jese Rodriguez si-a exprimat dezamagirea fata de atitudinea pe care au avut-o fostii lui coechipieri de la Real Madrid, pe care ii considera prieteni.

Atacantul de 25 de ani este un produs al Realului, a jucat pentru echipa de pe Bernabeu in perioada 2011-2016 si a reusit sa marcheze 13 goluri in 63 de aparitii.

El a suferit o accidentare la genunchi si a avut dificultati in ceea ce priveste reintegrarea in echipa Realului. Astfel, el a cautat un nou inceput la PSG, unde a ajuns in 2016, insa de acolo a fost transferat sub forma de imprumut la Las Palmas si la Stoke.

Acum, Jese a vorbit despre relatia pe care o are cu fostii coechipieri de la Real.

"Cand pleci de la un club iti dai seama de o multime de lucruri. Asta nu e o critica, fiecare e liber sa faca ce vrea. Am crezut ca am prieteni in vestiarul Realului, dar m-am inselat. Ei nu mai sunt prieteni, pentru ca nu-mi mai raspund la mesaje si nu m-au intrebat niciodata ce fac si cum ma simt", a spus Jese pentru AS.

Jese Rodriguez incearca acum la PSG sa revina la forma in care era inainte de accidentarea grava suferita in perioada de la Real.