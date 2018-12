Barcelona ii ia fata Realului! Anuntul facut de englezi despre cel mai dorit transfer al iernii: E favorita!

Rivale in La Liga, rivale si la transferuri.

Englezii vad apusa era lui Harry Kane la Tottenham. Atacantul in varsta de 25 de ani este unul dintre cei mai cautati jucatori pe piata in acest moment. Potrivti Express, capitanul lui Spurs se afla pe lista mai multor cluburi uriase, iar Barcelona este favorita in cursa pentru transferul sau.

Manchester United l-a urmarit pe Harry Kane in ultima vreme, insa, odata cu schimbarea be care au facut-o pe banca tehnica, prioritatea clubului din Premier League este sa gaseasca un nou antrenor pentru sezonul urmator.

Real Madrid este una dintre celelalte echipe interesante de serviciile englezului, insa se pare ca Barcelona i-a luat fata marii rivale din La Liga.

Mai mult, Barca este favorita si la casele de pariuri, urmata de Real Madrid si United.

Sursa citata scrie ca daca nimeni nu il ia in iarna pe Kane, acesta va fi disponibil in vara, insa pentru un pret mai mare. Depinde care dintre cele doua candidate va face prima miscare si va lansa o oferta de nerefuzat pentru Tottenham.