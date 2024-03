Brahim Diaz s-a decis! Ce națională va reprezenta atacantul lui Real Madrid

Brahim Diaz, fotbalistul în vârstă de 24 de ani, a luat decizia de a evolua pentru naționala Marocului, după ce anterior a jucat pentru cea a Spaniei. Cu origini spaniole și marocane, Diaz era eligibil pentru ambele echipe naționale, dar acum a optat să reprezinte Marocul.

Chiar dacă zvonurile despre alegerea sa au circulat de mai mult timp, Diaz nu a fost convocat la Cupa Africii pe Națiuni. Jurnalistul Fabrizio Romano a confirmat recent că alegerea finală a fost Marocul pentru talentatul fotbalist.

