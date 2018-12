"A venit momentul!" Anunt de ULTIMA ORA despre transferul lui Eden Hazard la Real Madrid! Ultimatumul lui Sarri

Eden Hazard a reusit o dubla in partida cu Watford si a ajuns la 100 de goluri pentru Chelsea.

Principala tinta a celor de la Real Madrid, Eden Hazard este intr-un moment extraordinar la Chelsea - a marcat 10 goluri in 18 partide in acest sezon si a ajuns la 100 de reusite in tricoul lui Chelsea cu dubla de la victoria cu 2-1 in fata lui Watford.

Intrebat despre situatia sa, Hazard a spus: "Sunt concentrat doar pe ce se intampla pe teren. Vom vedea la finalul sezonului". Incertitudinea in ceea ce il priveste pe jucator, cel care mai are doar 18 luni de contract cu Chelsea, l-a facut pe Sarri sa dea o declaratie neasteptata.

"Nu stiu ce se intampla dar a venit momentul sa se decida. Eu sunt antrenorul. Nu sunt presedintele, nu sunt cel care controleaza piata, sunt antrenorul. Eu vreau sa vorbesc cu el doar despre pozitia din teren. Trebuie rezolvata problema" a spus Sarri inainte de partida cu Crystal Palace de sambata.