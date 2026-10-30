Barcelona vrea trofeul Champions League! Transfer de 45.000.000 de euro, direct din Premier League

Barcelona vrea trofeul Champions League! Transfer de 45.000.000 de euro, direct din Premier League La Liga
SPORT.RO
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Barcelona este gată să se întărească în această iarnă.

TAGS:
Manchester UnitedPremier LeagueBarcelonala liga
Din articol

Echipa catalană traversează cea mai complicată perioadă a sezonului de până acum, după ce a pierdut clar duelul cu PSG din Champions League, scor 2-4, și a fost învinsă de Real Madrid în „El Clasico”, scor 1-2.

Hansi Flick a fost nemulțumit de jocul prestat de echipa sa, mai ales în meciul cu Real Madrid, astfel că a cerut de urgență un transfer în iarnă.

Barcelona sparge banca în iarnă: transfer direct din Premier League

Hansi Flick își dorește să aducă un fundaș central de clasă lângă Pau Cubarsi, iar una dintre variantele vehiculate este Lisandro Martinez, de la Manchester United.

Conform teamtalk.com, Barcelona a pus ochii pe fundașul central argentinian pentru că ar putea să îl transfere pentru o sumă mică în această iarnă, pentru că Martinez mai are contract cu „diavolii roșii” până în vara lui 2027.

Lisandro Martinez nu ar spune „nu” unui transfer pe „Camp Nou”, iar Barcelona ar putea începe cât de curând discuțiile pentru a-l aduce.

  • Lisandro martine 13
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Fundașul argentinian are nouă meciuri și un gol în acest sezon, în tricoul lui Manchester United.

Lisandro Martinez este cotat la 45 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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