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Puține motive de bucurie a avut Mihai Lixandru, de când a părăsit FCSB, în vară.

Excluzând suma care îi e virată pe cardul bancar, una mult mai mare comparativ cu cât câștiga în România, mijlocașul român a făcut un pas înapoi din punct de vedere al rezultatelor. Pentru că, la Al-Fateh, unde joacă acum, Lixandru face parte dintr-o echipă care a fost „carne de tun“ pentru grupările din Saudi Pro League!

În cele 12 meciuri oficiale din acest sezon, echipa lui Lixandru are un bilanț catastrofal: 1 victorie, 3 egaluri, 8 înfrângeri, golaveraj 10-26! La acest parcurs dezolant, Lixandru a avut o contribuție directă. Pentru că a fost pe teren, în toate cele 12 întâlniri, făcând parte dintr-o defensivă „găurită“.

Lixandru, față în față cu Ollie Watkins, Sergej Milinkovic-Savic și Theo Hernandez

După rezultatele din actuala campanie, Al-Fateh a ajuns la retrogradare, fiind acum pe locul 16 din 18, care duce în liga secundă. Singura consolare, în acest context, e că distanța față de primul loc salvator, 15, e doar de două puncte, în momentul de față. Sunt însă șanse minime ca Al-Fateh să părăsească „zona roșie“, după această etapă. Pentru că mâine seară, de la ora 20:00, echipa lui Lixandru va juca, în deplasare, cu Al-Hilal Riad.

La ce diferență de valoare există, între cele două echipe, sunt șanse minime ca Al-Fateh să obțină ceva din această partidă. Dar Lixandru, anunțat titular, poate avea satisfacția întâlnirii cu niște jucători pe care, în trecut, îi vedea doar la televizor. La Al-Hilal, antrenată de Simone Inzaghi, sunt legitimați niște coloși ai fotbalului internațional, precum Ollie Watkins (adus de la Aston Villa), Sergej Milinkovic-Savic (venit de la Lazio) și Theo Hernandez (transferat de la Bayern). În poarta formației din Riad va fi marocanul Bono, fost titular la Sevilla.