După 13 meciuri, giuleștenii ocupă locul al treilea, cu 27 de puncte, în spatele lui Dinamo (30) și Universității Craiova (29). Următorul adversar al echipei lui Daniel Pancu este Csikszereda, pe teren propriu.

Unul dintre oamenii importanți din lotul Rapidului este Constantin Grameni. Mijlocașul de 24 de ani a evoluat în toate cele 13 etape de campionat și a bifat și două apariții în Cupa României. A marcat două goluri și a oferit două pase decisive în acest sezon.

Prestațiile sale au fost analizate la VOYO SPORT LIVE, unde Ciprian Marica și Florin Gardoș au fost invitații lui Andru Nenciu.

Ciprian Marica: „Îmi aduce aminte de Raphinha în era Xavi”

Fostul internațional l-a lăudat pe Grameni și l-a comparat cu Raphinha, de la Barcelona, prin prisma situației pe care brazilianul a traversat-o în perioada în care era antrenat de Xavi.

„Mă amuz că până nu demult era un simplu jucător care probabil urma să își caute echipă, pentru că nu intra în vederile fostului antrenor. Și vezi ce repede se schimbă treaba? Vine un antrenor, îți dă încredere, îi place de tine și pac! Iar ești bun și excelent.

Îmi aduc aminte de Raphinha în era Xavi, când voiau să îl dea afară, să își caute echipă și așa mai departe. E și cazul lui Grameni. A avut nevoie de un antrenor care să îi vadă valoarea și mi se pare că bine a făcut, pentru că e un jucător care are calitate.

Ce atacant nu și-ar dori un pasator ca Grameni, care are cunoștințele jocului și poate să îți dea o pasă excelentă, să te lase singur cu portarul? E un pasator excelent, un jucător care mie mi-a plăcut și la Farul și îmi place și acum la Rapid. Păcat că a fost nevoie de un an de zile sau poate mai bine ca cei de acolo să își dea seama că au un jucător foarte bun în curte”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.

Grameni a ajuns la Rapid în septembrie 2024, de la Farul Constanța, în schimbul a aproximativ 400.000 de euro. Recent, mijlocașul și-a prelungit contractul cu formația giuleșteană până în vara anului 2028.