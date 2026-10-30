Bayern, măsură extremă după ce Kompany a leșinat! Ce i-au interzis nemții

"Am primit instrucţiuni clare", a declarat Aaron Danks, secundul lui Bayern Munchen, căruia i s-a interzis să discute despre fotbal cu antrenorul principal Vincent Kompany, ce are probleme de sănătate, scrie ziarul belgian Le Soir.

Angajaţii clubului şi Aaron Danks, care este la cârma echipei din Munchen pe durata convalescenţei lui Vincent Kompany, doresc să-l ţină pe fostul internaţional belgian departe de chestiunile sportive.

După ce a fost externat miercuri din spital, în urma unei meningite, Kompany nu a participat la pregătirile pentru "Klassieker" de sâmbătă dintre Bayern şi Borussia Dortmund, a confirmat vineri Danks în cadrul unei conferinţe de presă.

"Nu am discutat deloc despre meci. Am primit instrucţiuni clare de la Max (Eberl, directorul sportiv - n. r.) să nu discutăm despre fotbal cu el. Sănătatea sa şi familia sa sunt mai importante. Luăm acest lucru foarte în serios şi ne dorim ca el să se odihnească şi să se recupereze. Îl ţinem deoparte pentru a ne asigura că va fi în cea mai bună formă posibilă atunci când va reveni. Ne lipseşte, dar cel mai important lucru este să se întoarcă sănătos", a spus Danks.

Kompany s-a simţit rău vineri, la centrul de antrenament al lui Bayern, şi a fost spitalizat timp de câteva zile din cauza unei meningite, scrie Agerpres.