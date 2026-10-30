Nicolae Stanciu e cu bagajele la ușă. Pentru că revenirea în România se apropie. Prima dată, pentru meciurile naționalei din noiembrie, iar apoi definitiv, după terminarea sezonului în China. Stanciu s-a înțeles deja cu Universitatea Cluj.

Având în vedere că, în „Țara Marelui Zid“, calendarul competițional diferă, în comparație cu Europa, sezonul fotbalistic se apropie de final. Din campionatul intern a mai rămas o etapă de disputat, cea cu numărul 30, programată pentru 8 noiembrie. E ziua în care Nicolae Stanciu poate deveni campion cu Dalian Yingbo, după un scenariu fabulos la care s-a ajuns pe acest final de campanie.

Pe scurt, dintr-o formație care părea că a pierdut șansele la locul 1, echipa lui Stanciu e acum la trei puncte de liderul Chengdu Rongcheng, în fața căruia are avantajele rezultatelor directe. Ceea ce înseamnă că, la egalitate de puncte cu Chengdu Rongcheng, Stanciu și colegii săi vor fi campioni!

Nicolae Stanciu, la doi pași de câștigarea cupei

Dar până să vedem cu ce deznodământ se va încheia Superliga din China, pentru Stanciu urmează un alt meci mare, în weekend. Pentru că, duminică, de la ora 13:35, Dalian Yingbo va juca în prima semifinală din Cupa Chinei. Și ce meci! Pentru că Stanciu va ajunge față în față cu Andrei Burcă, în această semifinală: Yunnan Yukun – Dalian Yingbo!

Învingătoarea de aici își va asigura prezența în finala de pe 6 decembrie, unde va întâlni echipa care se va impune, în a doua semifinală: Beijing Guoan – Shanghai Port.

Dacă va câștiga Cupa Chinei, obiectiv pentru îndeplinirea căruia mai are nevoie de două victorii, Nicolae Stanciu va ajunge la o mare performanță financiară. Pentru că federația răsplătește echipa care se impune în competiția KO cu 1,100,000 de dolari! Finalista va primi jumătate din această sumă, 550,000 de dolari.

Deja, pentru calificarea în semifinalele cupei, cei de la Dalian Yingbo și-au asigurat un cec, în valoare de 275,000 de dolari.

De-a lungul carierei sale, Nicolae Stanciu a cucerit șapte cupe cu FCSB, Anderlecht, Slavia Praga și Wuhan Three Towns. La aceste trofee, se adaugă titlurile pe care le-a câștigat, șase la număr, cu FCSB (2), Anderlecht, Slavia Praga (2) și cu Wuhan Three Towns.