Ruben Amorim: "Nu îl invidiez pe Chivu. Nu îmi stă în fire"

În Serie A, Cristi Chivu are unul dintre cele mai bune starturi de sezon din istoria lui Inter, cu 8 victorii și o remiză în primele 9 etape. "Nerazzurrii" ocupă primul loc, la egalitate de puncte cu Lazio, și așteaptă acum marele duel cu AC Milan, de pe San Siro.

De partea cealaltă, AC Milan vine după eșecul cu Bologna (2-4) și ocupă doar locul 5 în Serie A, cu 18 puncte. La conferința de presă premergătoare jocului, Ruben Amorim a fost întrebat dacă îl invidiază cu ceva pe Cristi Chivu. "Poate faptul că are o echipă construită în timp, în cadrul unui proiect de lungă durată", a adăugat reporterul.

"Nu invidiez pe nimeni. Sunt la locul potrivit, sunt la Milan, nu la Inter. Nu invidiez pe nimeni, nici nu-mi stă în fire", a răspuns ferm Amorim.

Ulterior, portughezul care a antrenat și la Manchester United a spus: "Am ales un proiect asemănător celui anterior. Vreau să construiesc ceva de la zero și sunt fericit că am făcut această alegere. Nu sunt naiv. Știu că am nevoie de victorii pentru a câștiga mai mult timp. Fiecare își alege propriul drum. Nimeni nu știe dacă alegerea mea va da roade sau nu, dar sunt mulțumit. Este proiectul care îmi place. Uneori mă trezesc și îmi spun: 'Poate că ar fi fost mai bine într-un loc mai liniștit'. Dar eu am ales această meserie și nu mă voi răzgândi. Voi face tot ce îmi stă în putere pentru ca acest proiect de la Milan să fie un succes".

Ruben Amorim: "Chivu e foarte simpatic, iar Inter e o echipă care joacă cu ochii închiși"

Ruben Amorim a mai vorbit despre Cristi Chivu, cu care a avut ocazia să discute, dar și despre noul stadion al lui AC Milan și Inter, Generali Stadium, care ar trebui să fie gata în sezonul 2031/2032.

"Chivu este foarte simpatic. Ne plângeam de ora la care fusese programată prezentarea noului stadion, fiindcă jucaserăm cu o seară înainte. Amândoi aveam câte un meci de pregătit. El era mai bucuros decât mine, pentru că miercuri câștigase. Dar suntem încântați de noul stadion. În general, cred că toată lumea poate spune asta.

Cât despre Inter, este o echipă care joacă și cu ochii închiși, chiar și atunci când face rotații la mijlocul terenului. Se schimbă calitățile individuale ale jucătorilor, dar este o echipă care nici nu ar avea nevoie să se antreneze. Știe pe de rost ce are de făcut pe teren. Are o capacitate extraordinară de a înțelege diferitele momente ale unui meci.

Chiar și când este condusă, Inter are maturitatea de a ști că poate întoarce rezultatul. Această maturitate vine din victoriile obținute în ultimii ani. Este o echipă plină de talent, dar și a noastră este. Vom intra pe teren pentru a lupta împotriva acestui talent și vom pregăti meciul cu obiectivul de a câștiga", a mai zis Amorim.