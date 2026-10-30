”Andrei Buzle (CS Dinamo) - locul 1 în topul celor mai frumoase goluri din runda 6 EHF Champions League” , a postat pagina oficială CS Dinamo Handbal.

Campioana Dinamo Bucureşti s-a calificat joi, în deplasare, în grupele principale ale Ligii Campionilor (EHF Champions League), după ce a învins formaţia Montpellier Handball, scor 36-26 (16-16), în ultima etapă din grupa preliminară E a Ligii Campionilor.

Ionuț Iancu, cel mai bun jucător al ultimei runde

”HANDBAL. Ionuț Iancu - MVP-ul rundei a șasea din EHF Champions League!

Iancu a fost fantastic în Franța, iar prestația sa a reprezentat unul dintre argumentele noastre forte în victoria de la Montpellier (36-26).

Iancu a avut procentaj de 40% la mingile apărate: 14 intervenții - 1 gol! Și Bellahcene și-a trecut numele pe lista marcatorilor (1 gol / 2 intervenții).

Bravo, băieți!”, a punctat și CS Dinamo București.