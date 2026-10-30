VIDEO Dinamo, REGINĂ în Champions League! Cel mai frumos gol al rundei și MVP-ul ultimei etape

Dinamo, REGINĂ în Champions League! Cel mai frumos gol al rundei și MVP-ul ultimei etape Handbal
SPORT.RO
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”Dulăii” au făcut spectacol la Montpellier.

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Dinamocs dinamo bucurestiChampions LeagueAndrei Buzleionut iancu
Din articol

Campioana Dinamo Bucureşti s-a calificat joi, în deplasare, în grupele principale ale Ligii Campionilor (EHF Champions League), după ce a învins formaţia Montpellier Handball, scor 36-26 (16-16), în ultima etapă din grupa preliminară E a Ligii Campionilor.

Andrei Buzle, cel mai frumos gol al ultimei etape

”Andrei Buzle (CS Dinamo) - locul 1 în topul celor mai frumoase goluri din runda 6 EHF Champions League”, a postat pagina oficială CS Dinamo Handbal.

Ionuț Iancu, cel mai bun jucător al ultimei runde

”HANDBAL. Ionuț Iancu - MVP-ul rundei a șasea din EHF Champions League! 

Iancu a fost fantastic în Franța, iar prestația sa a reprezentat unul dintre argumentele noastre forte în victoria de la Montpellier (36-26).

Iancu a avut procentaj de 40% la mingile apărate: 14 intervenții - 1 gol! Și Bellahcene și-a trecut numele pe lista marcatorilor (1 gol / 2 intervenții).

Bravo, băieți!”, a punctat și CS Dinamo București.

PROGRAM Dinamo, dueluri cu Sporting, Magdeburg, GOG și Kielce în Main Round-ul din Champions League

18.11.2026: Sporting CP – DINAMO

25.11.2026: DINAMO – Industria Kielce

02.12.2026: SC Magdeburg – DINAMO

10.12.2026: DINAMO – GOG

11.02.2027: Kielce – DINAMO

17.02.2027: DINAMO – SC Magdeburg

25.02.2027: DINAMO – Sporting CP

03/04.03.2027: GOG – DINAMO

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