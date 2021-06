Barcelona vrea sa dea o noua lovitura pe piata transferurilor! Inlocuitorul lui Jordi Alba a fost ochit! Pe cine vor sa aduca

Joan Laporta doreste ca pana la inceputul sezonului urmator sa rezolve problemele din aparare.

Conducerea Barcelonei analizeaza posibilele achizitii pentru perioada de mercato. Sergio Aguero, Eric Garcia si Emerson Royal au fost deja transferati de catre clubul catalan, insa Joan Laporta nu doreste sa se opreasca aici. Pozitia de fundas stanga pare sa fie cea mai vulnerabila din lotul formatiei blaugrana.

Potrivit publicatiei catalane Mundo Deportivo, reprezentantii clubului au inceput demersurile pentru a-l aduce pe Jose Gaya, capitanul celor de la Valencia si unul dintre titularii de drept din nationala Spaniei.

Stilul jucatorului in varsta de 26 de ani se potriveste cu filosofia impusa de clubul catalan, fiind un jucator ce participa foarte des in fazele ofensive de pe banda. In plus, Gaya se afla la o varsta ideala pentru a face saltul catre un club cu aspiratii mai mari decat Valencia.

Jordi Alba, ajuns la 32 de ani, nu va mai juca mult timp pentru Barcelona, iar Ronald Koeman va trebui sa gaseasca cat mai repede o solutie. Junior Firpo nu s-a ridicat la asteptarile clubului exista mari sanse ca acesta sa se desparta pana la finalul lui iulie de Barcelona. Catalanii l-au adus pe 18 milioane de euro in vara lui 2019 de la Betis.