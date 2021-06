Barcelona isi reface ADN-ul de campioana! Joan Laporta l-a adus inapoi pe fiul legendarului Johan Cruyff

Joan Laporta a facut o miscare excelenta pentru imaginea clubului catalan.

FC Barcelona s-a inteles cu Jordi Cruyff, fiul legendarului atacant Johan Cruyff. Acesta a renuntat la contractul de antrenor pe care il avea la Shenzen FC, echipa din prima divizie chineza, si a fost convins de Joan Laporta pentru a ocupa o functia de consilier a presedintelui pe probleme fotbalistice.

Jordi Cruyff a crescut la FC Barcelona, unde a jucat intre 1993 si 1996. De-a lungul carierei a adunat 53 de prezente si a marcat 11 goluri pentru formatia blaugrana si a mai trecut pe la Manchester United, Celta Vigo, Deportivo Alaves, Espanyol De Volewijckers, Metalurg Donetk si s-a retras din fotbal la formatia malteza, Valletta, in vara anului 2010.

Joan Laporta a decis sa il tina pe Ronald Koeman pe banca tehnica cel putin inca un an, insa cu conditia sa revina la formatia 4-3-3 si sa adopte aceeasi filosofie de joc pe care a implementat-o Johan Cruyff in timpul in care acesta se afla la carma clubului catalan.

