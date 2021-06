Barcelona ar putea ramane fara unul dintre pustii-minune ai sezonului trecut! Trei cluburi mari din Premier League se lupta pentru semnatura lui

FC Barcelona poate renunta la un jucator tanar.

Ilaix Moriba (18 ani) va intra in ultimul an de contract cu Barcelona, iar Laporta se gandeste sa il cedeze acum, pentru a putea obtine o suma de bani in schimbul lui.

Conform The Sun, Manchester United, Manchester City si Chelsea sunt interesate de el. Acesta are o clauza de 86 de milioane de euro, insa se va renunta la o parte considerabila din aceasta suma.

In 2019, Moriba a fost aproape de un transfer la Manchester City. Tatal sau a recunscut chiar ca fiul sau avea bilet de avion, insa negocierile au picat in ultimul moment. Pe langa granzii din Premier League, si RB Lepizig este interesata de el.

Moriba a jucat 18 meciuri pentru Barcelona in acest sezon, marcand un gol si oferind trei pase de gol. Este cotat la 10 milioane de euro, conform transfermarkt.