Catalanii sunt cu gândul la meciurile importante din acest final de sezon, dar în același timp își fac calcule și pentru perioada de transferuri din vară.

Hansi Flick își dorește să întărească pozițiile de fundaș central și de atacant central.

Barcelona îl vrea pe Bastoni la preț de „chilipir”: Inter i-a stabilit valoarea

Echipa antrenată de Cristi Chivu ar fi primit o ofertă de 45 de milioane de euro de la Barcelona, în schimbul lui Alessandro Bastoni, conform Mundo Deportivo.

Aceeași sursă a dezvăluit că Inter nu va accept vreo sumă mai mică de 60 de milioane de euro pentru fundașul italian.

Catalanii vor să profite de situația tensionată din Italia în legătură cu Bastoni, care a fost criticat din mai multe părți după eliminarea din meciul Bosnia - Italia, care a tăiat aripile „Squadra Azzura” și a dus la ratarea a încă unui Campionat Mondial pentru italieni.

Rămâne de văzut dacă Barcelona va reuși să îl transfere pe fundașul italian la preț de „chilipir” sau va trebui să bage mâna mai adânc în buzunar, dar cert este că jucătorul își dorește mutarea.

Bastoni mai are contract cu „nerazzurrii” până în 2028 și este cotat la 70 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Fotbalistul de 26 de ani are un număr impresionant de 293 de partide în tricoul lui Inter, reușind 30 de assist-uri și opt goluri pentru formația italiană.