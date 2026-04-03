Hansi Flick a luat decizia după accidentarea gravă a lui Raphinha

Hansi Flick a vorbit despre problema accidentării lui Raphinha.

Raphinha s-a accidentat în meciul amical dintre Brazilia și Franța, iar brazilianul va lipsi o perioadă lungă de timp în cea mai importantă parte a sezonului.

Hansi Flick a anunțat ce decizie s-a luat în cazul lui Raphinha

Antrenorul Barcelonei a fost întrebat despre situația jucătorului care va lipsi aproximativ cinci săptămâni.

Hansi Flick a dezvăluit că Raphinha a rămas în Brazilia, unde se recuperează după accidentarea suferită.

„Am vorbit cu Rapha, este trist și dezamăgit. Am decis, eu și Deco, să îl lăsăm să își înceapă recuperarea în Brazilia pentru a se liniști.”, a spus Hansi Flick la conferința de presă de dinaintea meciului cu Atletico Madrid.

Un sezon excelent întrerupt brusc

Absența sa complică planurile echipei, mai ales că Raphinha traversa o formă sportivă foarte bună. În actuala stagiune, el a adunat 31 de meciuri jucate și a reușit să înscrie 19 goluri în toate competițiile.

Din cauza acestei probleme medicale, extrema stângă evaluată pe piața transferurilor la 80 de milioane de euro nu va putea ajuta formația catalană în dubla confruntare cu Atletico Madrid. Meciurile din sferturile de finală ale Ligii Campionilor sunt programate pe 8 și 14 aprilie.

