Hansi Flick a luat decizia după accidentarea gravă a lui Raphinha

Raphinha s-a accidentat în meciul amical dintre Brazilia și Franța, iar brazilianul va lipsi o perioadă lungă de timp în cea mai importantă parte a sezonului.

Hansi Flick a anunțat ce decizie s-a luat în cazul lui Raphinha

Antrenorul Barcelonei a fost întrebat despre situația jucătorului care va lipsi aproximativ cinci săptămâni.

Hansi Flick a dezvăluit că Raphinha a rămas în Brazilia, unde se recuperează după accidentarea suferită.

„Am vorbit cu Rapha, este trist și dezamăgit. Am decis, eu și Deco, să îl lăsăm să își înceapă recuperarea în Brazilia pentru a se liniști.”, a spus Hansi Flick la conferința de presă de dinaintea meciului cu Atletico Madrid.