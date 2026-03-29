Inter este foarte aproape să cucerească titlul în Italia sub comanda lui Cristi Chivu.

„Nerazzurrii” sunt lideri în Italia și se află la șase, respectiv șapte puncte de principalele urmăritoare AC Milan și Napoli.

Cristi Chivu, în căutarea înlocuitorului lui Bastoni: cele două variante

Interesul lui FC Barcelona pentru Alessandro Bastoni este deja cunoscut, iar fotbalistului îi surâde un transfer în capitala Cataloniei.

Astfel că, antrenorul român ia cât se poate de în serios plecarea fundașul italian și deja caută un înlocuitor pe măsură.

Cristi Chivu oscilează între doi jucători din Serie A: Oumar Solet (Udinese) și Tarik Muharemovic (Sassuolo), conform Mundo Deportivo.

Cei doi vor deveni principalele ținte ale lui Inter, dacă „nerazzurrii” vor ajunge la un acord cu Barcelona pentru transferul lui Alessandro Bastoni.

Tarik Muharemovic este un fundaș bosniac de 23 de ani, cotat la 20 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Apărătorul central are 27 de meciuri jucate pentru Sassuolo în acest sezon și a reușit două goluri și 2 assist-uri.

Francezul Oumar Solet are 30 de partide disputate în actuala stagiune și are trei goluri și o pasă decisivă. Fundașul central de la Udinese este cotat tot la 20 de milioane de euro, conform aceleași surse menționate mai sus.