Barcelona s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor după o altă victorie zdrobitoare (6-0) împotriva lui Real Madrid (12-2 la general).

Barcelona a surclasat-o din nou pe Real Madrid

Dubla lui Graham (16' și 55') și golurile marcate de Alexia (8'), Paredes (27'), Pajor (34') și Brugts (74') au fost momentele decisive ale succesului blaugrana de pe Camp Nou. El Clasico feminin a fost urmărit de 60.067 de fani.

La polul opus, jucătoarele lui Real Madrid nu au fost în stare nici măcar să trimită un șut pe spațiul porții în fața marilor rivale.

Bayern Munchen, următoarea adversară a catalanelor

După ce Real Madrid s-a dovedit a fi un adversar modest, Barcelona va disputa semifinalele Ligii Campionilor împotriva nemțoaicelor de la Bayern Munchen.

Arsenal va înfrunta, în cealaltă semifinală, câștigătoarea din dubla Wolfsburg - Lyon. Nemțoaicele s-au impus acasă în tur cu 1-0.

În La Liga, Barcelona este lideră la feminin cu 69 de puncte, urmată de Real Madrid cu 56 de puncte.