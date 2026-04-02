Alessandro Bastoni va trebui să părăsească Italia, a spus fostul mare fundaş Giuseppe Bergomi despre fotbalistul eliminat în play-off-ul pentru Cupa Mondială 2026, pierdut de Squadra Azzurra în faţa Bosniei, scrie site-ul calciomercato.com.

Alessandro Bastoni a fost unul dintre principalii vinovaţi pentru ratarea calificării la Cupa Mondială. Fundaşul lui Inter Milano a lăsat naţionala Italiei în zece oameni înainte de pauză, încheind astfel o perioadă cu adevărat dificilă, începută cu controversatul incident din meciul echipei sale de club împotriva lui Juventus. Giuseppe Bergomi, fostul căpitan al lui Inter, a vorbit despre el.

Bergomi: "Bastoni va trebuie să plece din Italia, pentru binele lui"

"Mă întreb cât de mult le pasă italienilor de echipa naţională? Aveam aceleaşi discuţii acum patru ani. Prin ce l-am lăsat pe Bastoni să treacă? Pentru mine e un prieten, îl văd şi la meciurile de baschet, ţin mult la el", a declarat fostul internaţional italian.

"Acum, băiatul va trebui să plece din Italia pentru binele lui. Pierdem un talent extraordinar, unul dintre cei mai buni fundaşi pentru fotbalul modern. Îmi pare foarte rău, dar cred că, pentru binele lui, ar trebui să-şi găsească un loc în străinătate", a adăugat Bergomi.

"Bastoni trece printr-o perioadă dificilă"

Într-un alt interviu acordat Sky, el s-a concentrat pe aspectele legate mai mult de teren şi de alegerea selecţionerului Gennaro Gattuso de a-l plasa pe Bastoni în mijlocul defensivei: "Cred că Bastoni trece printr-o perioadă dificilă, nu se poate nega, iar dacă vrei să joci cu el, trebuie să-l pui în cele mai bune condiţii posibile, deci nu ca fundaş central într-o apărare în trei. Când trebuie să alerge repede, poate avea probleme. Calităţile lui sunt diferite. Este o responsabilitate pe care Gattuso şi-a asumat-o punându-l să joace, una riscantă, şi ne-a costat mult''.