Raphinha (29 de ani) va fi prezent în lotul Barcelonei pentru meciul de astăzi, deplasarea de la ora 22:00 de pe terenul formației Osasuna, din etapa a 34-a.

Revenirea lui Raphinha, vestea excelentă primită de Barcelona

Brazilianul ce evoluează pe postul de extremă stânga s-a refăcut după accidentarea pe care a suferit-o la mușchii ischiogambieri, ce l-a ținut departe de teren în ultimele cinci săptămâni.

Informația a fost confirmată de către Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat în transferuri internaționale.

„Raphinha, din nou în lotul Barcelonei pentru meciul de azi, ​​după cinci săptămâni de absență din cauza unei accidentări”, a scris reputatul jurnalist pe contul său de X.

Raphinha, refăcut înainte de El Clasico

Fotbalistul de flanc stâng a rămas unul dintre cei mai importanți jucători ai Barcelonei și în stagiunea curentă. El a marcat 19 goluri și a furnizat opt pase decisive în 31 de partide din toate competițiile.

După meciul de astăzi cu Osasuna, Barcelona o va primi pe teren propriu pe Real Madrid (duminică, 10 mai, 22:00).

Dacă Barcelona o învinge azi pe Osasuna, iar Real Madrid pierde mâine pe terenul lui Espanyol (22:00), catalanii pot sărbători titlul cu numărul 29 în La Liga înainte de El Clasico.