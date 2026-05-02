Raphinha (29 de ani) va fi prezent în lotul Barcelonei pentru meciul de astăzi, deplasarea de la ora 22:00 de pe terenul formației Osasuna, din etapa a 34-a.
Revenirea lui Raphinha, vestea excelentă primită de Barcelona
Brazilianul ce evoluează pe postul de extremă stânga s-a refăcut după accidentarea pe care a suferit-o la mușchii ischiogambieri, ce l-a ținut departe de teren în ultimele cinci săptămâni.
Informația a fost confirmată de către Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat în transferuri internaționale.
„Raphinha, din nou în lotul Barcelonei pentru meciul de azi, după cinci săptămâni de absență din cauza unei accidentări”, a scris reputatul jurnalist pe contul său de X.
Raphinha, refăcut înainte de El Clasico
Fotbalistul de flanc stâng a rămas unul dintre cei mai importanți jucători ai Barcelonei și în stagiunea curentă. El a marcat 19 goluri și a furnizat opt pase decisive în 31 de partide din toate competițiile.
După meciul de astăzi cu Osasuna, Barcelona o va primi pe teren propriu pe Real Madrid (duminică, 10 mai, 22:00).
Dacă Barcelona o învinge azi pe Osasuna, iar Real Madrid pierde mâine pe terenul lui Espanyol (22:00), catalanii pot sărbători titlul cu numărul 29 în La Liga înainte de El Clasico.