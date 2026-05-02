Aproape de câștigarea titlului în La Liga, gruparea catalană pregătește deja sezonul următor și este foarte aproape de a ajunge la o înțelegere cu unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Manchester City din ultimii ani, Bernardo Silva (31 de ani).

Portughezul a intrat deja în ultimele luni de contract și a anunțat că va pleca la finele acestui sezon. Acum, Barcelona pare favorită să-l transfere, după ce în urmă cu câteva săptămâni a apărut și varianta unui transfer la Galatasaray.

Varianta unui transfer al mijlocașului portughez este tentantă pentru cei de la Barcelona, mai ales că acesta poate fi transferat gratis. În plus, Bernardo este gata să-și reducă semnificativ salariul pentru un transfer pe Camp Nou.

Potrivit jurnalistului Miquel Blazquez, lusitanul este gata să accepte un salariu cu până la 60 la sută mai mic pentru a se transfera la Barcelona. Ultima decizie va aparține antrenorului Hansi Flick, dar este foarte puțin probabil ca germanul să nu-și dorească transferul lui Bernardo Silva. În acest moment, mutarea ar fi gata în proporție de 80 la sută.