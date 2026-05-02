NEWS ALERT Barcelona dă lovitura și transferă un jucător de la Manchester City: ”E 80 la sută făcut”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona este foarte aproape de a da marea lovitură a perioadei de mercato din vară.

TAGS:
Din articol

Aproape de câștigarea titlului în La Liga, gruparea catalană pregătește deja sezonul următor și este foarte aproape de a ajunge la o înțelegere cu unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Manchester City din ultimii ani, Bernardo Silva (31 de ani).

Bernardo Silva la Barcelona, aproape gata!

Portughezul a intrat deja în ultimele luni de contract și a anunțat că va pleca la finele acestui sezon. Acum, Barcelona pare favorită să-l transfere, după ce în urmă cu câteva săptămâni a apărut și varianta unui transfer la Galatasaray.

Varianta unui transfer al mijlocașului portughez este tentantă pentru cei de la Barcelona, mai ales că acesta poate fi transferat gratis. În plus, Bernardo este gata să-și reducă semnificativ salariul pentru un transfer pe Camp Nou.

Potrivit jurnalistului Miquel Blazquez, lusitanul este gata să accepte un salariu cu până la 60 la sută mai mic pentru a se transfera la Barcelona. Ultima decizie va aparține antrenorului Hansi Flick, dar este foarte puțin probabil ca germanul să nu-și dorească transferul lui Bernardo Silva. În acest moment, mutarea ar fi gata în proporție de 80 la sută.

Un mijlocaș crucial de-a lungul anilor la City

Bernardo Silva s-a numărat printre cei mai importanți fotbaliști din angrenajul lui Pep Guardiola și își păstrează, inclusiv în sezonul curent, statutul de titular incontestabil la Manchester City.

Silva l-a ajutat pe Guardiola să câștige numeroase trofee, printre care șase Premier League și o Ligă a Campionilor (2023). 

Bernardo Silva a adunat la Manchester City 454 de meciuri oficiale, în care a marcat 76 de goluri și a furnizat 77 de pase decisive. Dincolo de statistici, Silva s-a remarcat printr-o tehnică spectaculoasă și o viziune pe măsură.  

Publicitate
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!