Real Madrid se află la 11 puncte în spatele Barcelonei cu cinci etape înainte de finalul sezonului din La Liga.

Madrilenii au nevoie de victorie în partida cu Espanyol din această etapă pentru a mai putea spera să câștige titlul.

Mbappe este în vacanță cu actrița Ester Exposito

Kylian Mbappe este unul dintre jucătorii incerți ai lui Real Madrid pentru El Clasico.

Le Parisien scrie că starul lui Real Madrid nu vrea să riște să joace în partida cu Barcelona de pe 10 mai, pentru a nu risca o recidivă care să îi pună în pericol prezența la Campionatul Mondial.

Astfel că, Mbappe se bucură alături de iubita lui Ester Exposito de timpul liber pe care îl are datorită accidentării sale din meciul cu Real Betis și a fost văzut într-un restaurant din Cagliari (Italia) alături de ea.