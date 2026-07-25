Cristi Chivu s-a decis și îl vrea la Inter: ”A mers să-l vadă la Cupa Mondială”

Cristi Chivu s-a decis și îl vrea la Inter: ”A mers să-l vadă la Cupa Mondială” Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, pregătește deja noul sezon după ce a câștigat ”event-ul” în sezonul precedent, la primul sezon pe banca ”nerazzurrilor”.

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În următoarea stagiune, ambițiile clubului vor fi mai mari, motiv pentru care Inter are nevoie de întăriri. Pe lângă obiectivele fixate pe plan intern, Chivu va trebui să reușească și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League.

Printre țintele lui Inter din această perioadă de mercato se numără Cristiano Romero (28 de ani), fundașul lui Tottenham și o piesă importantă în naționala Argentinei la Cupa Mondială din această vară.

Cristi Chivu îl vrea pe Romero la Inter Milano

Sud-americanul a fost pus de Chivu în capul listei de transferuri, iar antrenorul român ar insista pentru ca acestă mutare să se realizeze încă din această vară.

”Cristian Romero este principala dorință a lui Cristian Chivu. Antrenorul a mers chiar să-l urmărească pe viu la Cupa Mondială. Chivu speră cu adevărat ca argentinianul să ajungă la Inter și insistă la conducere pentru realizarea transferului”, a spus jurnalistul italian Pasquale Guarro.

Cel mai probabil, Inter Milano va trebui să scoată din conturi o sumă importantă pentru a-l transfera pe Romero, dat fiind faptul că sud-americanul este unul dintre cei mai importanți jucători de la Tottenham, iar site-urile de specialitate îl evaluează la 50 de milioane de euro. În plus, contractul său cu gruparea londoneză expiră abia peste patru ani.

Romero cunoaște foarte bine fotbalul italian. A evoluat acolo pentru Genoa, Juventus și Atalanta, iar în 2021 a făcut pasul la Tottenham, mai întâi sub formă de împrumut, apoi printr-un transfer definitiv în schimbul a 53,8 milioane de euro.

Inter s-a înțeles cu Mkhitaryan

După ce Aleksandar Stankovic și Manuel Akanji au semnat în această vară cu Inter Milano, clubul ”nerazzurrilor” i-a securizat serviciile și veteranului de la echipă, Henrikh Mkhitaryan (37 de ani).

”Mijlocașul a semnat oficial prelungirea contractului până în 2027”, a anunțat Inter într-un comunicat oficial. ”Suntem bucuroși să anunțăm că am ajuns la un acord să-i extindem contractul lui Mkhitaryan. 

Va rămâne la clubul nostru până pe 30 iunie 2027”, a transmis Inter.

Cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, armeanul a semnat prelungirea contractului cu Inter Milano pe un sezon. El se află la clubul de pe ”Giuseppe Meazza” din vara lui 2022, când Inter l-a adus gratis de la AS Roma.

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