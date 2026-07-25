Cristi Chivu s-a decis și îl vrea la Inter: ”A mers să-l vadă la Cupa Mondială”

În următoarea stagiune, ambițiile clubului vor fi mai mari, motiv pentru care Inter are nevoie de întăriri. Pe lângă obiectivele fixate pe plan intern, Chivu va trebui să reușească și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League.

Printre țintele lui Inter din această perioadă de mercato se numără Cristiano Romero (28 de ani), fundașul lui Tottenham și o piesă importantă în naționala Argentinei la Cupa Mondială din această vară.

Cristi Chivu îl vrea pe Romero la Inter Milano

Sud-americanul a fost pus de Chivu în capul listei de transferuri, iar antrenorul român ar insista pentru ca acestă mutare să se realizeze încă din această vară.

”Cristian Romero este principala dorință a lui Cristian Chivu. Antrenorul a mers chiar să-l urmărească pe viu la Cupa Mondială. Chivu speră cu adevărat ca argentinianul să ajungă la Inter și insistă la conducere pentru realizarea transferului”, a spus jurnalistul italian Pasquale Guarro.