Gigi Becali, criticat de rivali pentru ultimul transfer făcut la FCSB: „Avem problemele astea!”

Gigi Becali, criticat de rivali pentru ultimul transfer făcut la FCSB: „Avem problemele astea!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Andrei Nicolescu a pus la îndoială decizia celor de la FCSB de a achita 1,3 milioane de euro pentru Aymen Boutoutaou, atacant adus din eșaloanele inferioare ale Franței.

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FCSBFC Sochaux-Montbeliardaymen boutoutaouandrei nicolescu
Din articol

FCSB a oficializat aducerea lui Aymen Boutoutaou, un atacant franco-algerian în vârstă de 25 de ani, legitimat anterior la FC Sochaux-Montbeliard. Potrivit detaliilor furnizate de clubul roș-albastru, jucătorul a semnat un angajament pe trei ani și a preluat tricoul cu numărul 28. Suma de 1,3 milioane de euro achitată clubului francez a generat însă reacții rapide din partea rivalilor din campionat.

Chiar dacă fotbalistul a avut o evoluție apreciată de patronul FCSB după meciul cu FK Auda (scor 2-3), Andrei Nicolescu privește cu scepticism investiția. Oficialul lui Dinamo a subliniat că prețul plătit este neobișnuit de mare pentru un fotbalist adus din eșalonul al treilea din Hexagon.

„Pare un jucător bun, dar să ajungi să plătești peste 1 milion de euro pentru un jucător de Liga 3 din Franța... Haide, că a promovat din Liga 3 în Liga 2... Este greu, altfel nu îi poți lua. Și noi avem problemele acestea”, a spus Andrei Nicolescu, pentru PrimaSport.

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Boutoutaou
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Cine este Aymen Boutoutaou și campania roș-albaștrilor

În stagiunea precedentă, Boutoutaou a marcat 13 goluri și a oferit 6 pase decisive în 37 de meciuri pentru Sochaux, în toate competițiile. Atacantul și-a început parcursul fotbalistic la Valenciennes, înainte de a se transfera la gruparea de la care a fost cumpărat de bucureșteni.

Pe lângă atacantul de 25 de ani, campania de achiziții a roș-albaștrilor din această vară îi mai include pe fundașul dreapta Ronny Labonne (SM Caen), fundașul stânga Ricardo Pădurariu (Corvinul Hunedoara), mijlocașul Eddy Gnahore (Dinamo) și atacantul Dennis Politic, revenit de la FC Hermannstadt.

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