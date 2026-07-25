Gigi Becali, criticat de rivali pentru ultimul transfer făcut la FCSB: „Avem problemele astea!”

FCSB a oficializat aducerea lui Aymen Boutoutaou, un atacant franco-algerian în vârstă de 25 de ani, legitimat anterior la FC Sochaux-Montbeliard. Potrivit detaliilor furnizate de clubul roș-albastru, jucătorul a semnat un angajament pe trei ani și a preluat tricoul cu numărul 28. Suma de 1,3 milioane de euro achitată clubului francez a generat însă reacții rapide din partea rivalilor din campionat.

Chiar dacă fotbalistul a avut o evoluție apreciată de patronul FCSB după meciul cu FK Auda (scor 2-3), Andrei Nicolescu privește cu scepticism investiția. Oficialul lui Dinamo a subliniat că prețul plătit este neobișnuit de mare pentru un fotbalist adus din eșalonul al treilea din Hexagon.

„Pare un jucător bun, dar să ajungi să plătești peste 1 milion de euro pentru un jucător de Liga 3 din Franța... Haide, că a promovat din Liga 3 în Liga 2... Este greu, altfel nu îi poți lua. Și noi avem problemele acestea”, a spus Andrei Nicolescu, pentru PrimaSport.