Fostul președinte al federației ucrainene, arestat în Slovacia pentru o presupusă fraudă uriașă

Andrii Pavelko, fostul șef al Asociației Ucrainene de Fotbal, a fost reținut la Bratislava. El este acuzat de o fraudă de milioane de grivne (moneda națională a Ucrainei) prin contracte fictive.

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, a confirmat arestarea fostului oficial în capitala Slovaciei. Pavelko preluase conducerea forului fotbalistic în decembrie 2024, dar a părăsit postul exact un an mai târziu, moment în care a fost dat în urmărire internațională.

„Căutarea internațională și colaborarea eficientă cu partenerii străini au dat rezultate. Potrivit anchetei, Pavelko a organizat o schemă de deturnare a aproximativ 295 de milioane de grivne (aproximativ 6 milioane de euro) prin intermediul unor structuri comerciale aflate sub controlul său”, a scris Kravcenko pe canalul său de Telegram.