Fostul președinte al federației ucrainene, arestat în Slovacia pentru o presupusă fraudă uriașă

Fostul președinte al federației ucrainene, arestat în Slovacia pentru o presupusă fraudă uriașă Stiri
SPORT.RO
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Arestat, după o „vânătoare” care a durat un an.

TAGS:
Andrii PavelkoAsociația Ucraineană de Fotbal
Din articol

Andrii Pavelko, fostul șef al Asociației Ucrainene de Fotbal, a fost reținut la Bratislava. El este acuzat de o fraudă de milioane de grivne (moneda națională a Ucrainei) prin contracte fictive.

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, a confirmat arestarea fostului oficial în capitala Slovaciei. Pavelko preluase conducerea forului fotbalistic în decembrie 2024, dar a părăsit postul exact un an mai târziu, moment în care a fost dat în urmărire internațională.

„Căutarea internațională și colaborarea eficientă cu partenerii străini au dat rezultate. Potrivit anchetei, Pavelko a organizat o schemă de deturnare a aproximativ 295 de milioane de grivne (aproximativ 6 milioane de euro) prin intermediul unor structuri comerciale aflate sub controlul său”, a scris Kravcenko pe canalul său de Telegram.

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Achiziții fictive pe banii federației

Mecanismul prin care banii erau scoși din asociație se baza pe documente false. Fostul președinte încheia contracte pentru livrarea de fructe de mare, sortimente de ceai de lux, cafea și diverse echipamente electrice. Toate aceste bunuri existau exclusiv pe hârtie.

În urma acestor operațiuni de sustragere a fondurilor, forul ucrainean și filialele sale regionale au suferit pierderi de ordinul milioanelor.

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