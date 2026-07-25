Răsturnare de situație! Decizia luată de Denis Drăguș în privința transferului la FCSB

Răsturnare de situație! Decizia luată de Denis Drăguș în privința transferului la FCSB Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Decizie finală luată de Denis Drăguș în privința viitorului său.

TAGS:
TrabzonsporTurciadenis dragus
Din articol

Denis Drăguș (27 de ani), ținta roș-albaștrilor din această vară, este hotărât să își continue cariera în Turcia, blocând momentan mutarea la echipa patronată de Gigi Becali.

Deși finanțatorul campioanei României transmitea recent că jucătorul i-a comunicat dorința de a juca pentru FCSB, presa din Turcia prezintă un cu totul alt scenariu.

  • Denis dragus
×
Denis dragus interviu 300526
ÎNAPOI LA ARTICOL

Obiectivul atacantului la Trabzonspor

Potrivit publicației Takagazete, internaționalul român dorește să rămână la actuala sa formație. „Denis Drăguș nu ia în calcul să plece de la Trabzonspor”, a notat sursa citată. Mai mult, jurnaliștii turci au scris că fotbalistul „a refuzat toate ofertele pentru a rămâne la Trabzonspor”.

În prezent, atacantul se află alături de gruparea turcă în cantonamentul de pregătire din Austria. Scopul său imediat este să îi demonstreze antrenorului Fatih Tekke că merită să fie menținut în lotul primei echipe pentru stagiunea care urmează.

O hotărâre definitivă referitoare la situația lui Denis Drăguș va fi luată abia la finalul acestui cantonament, decizia finală aparținându-i tehnicianului formației din Turcia.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în sudul județului Buzău. Aparatul a căzut într-o zonă nelocuită
O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în sudul județului Buzău. Aparatul a căzut într-o zonă nelocuită
ARTICOLE PE SUBIECT
MM Stoica, revoltat după FCSB - FK Auda 2-3: ”Cu VAR, ar fi fost 4-1 pentru noi”
MM Stoica, revoltat după FCSB - FK Auda 2-3: ”Cu VAR, ar fi fost 4-1 pentru noi”
Gigi Becali, criticat de rivali pentru ultimul transfer făcut la FCSB: „Avem problemele astea!”
Gigi Becali, criticat de rivali pentru ultimul transfer făcut la FCSB: „Avem problemele astea!”
Abia plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă! Prezentare spectaculoasă
Abia plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă! Prezentare spectaculoasă
ULTIMELE STIRI
MM Stoica, revoltat după FCSB - FK Auda 2-3: ”Cu VAR, ar fi fost 4-1 pentru noi”
MM Stoica, revoltat după FCSB - FK Auda 2-3: ”Cu VAR, ar fi fost 4-1 pentru noi”
Cum a fost descris Andrei Borza de turci, după transferul de milioane de euro de la Rapid
Cum a fost descris Andrei Borza de turci, după transferul de milioane de euro de la Rapid
Dinamo - Universitatea Craiova, ora 20:30, LIVE TEXT. Derby pe ”Arcul de Triumf”
Dinamo - Universitatea Craiova, ora 20:30, LIVE TEXT. Derby pe ”Arcul de Triumf”
Cristi Chivu s-a decis și îl vrea la Inter: ”A mers să-l vadă la Cupa Mondială”
Cristi Chivu s-a decis și îl vrea la Inter: ”A mers să-l vadă la Cupa Mondială”
Gigi Becali, criticat de rivali pentru ultimul transfer făcut la FCSB: „Avem problemele astea!”
Gigi Becali, criticat de rivali pentru ultimul transfer făcut la FCSB: „Avem problemele astea!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Se pregătește transferul carierei pentru Ștefan Baiaram: ”Se va duce sigur”

Se pregătește transferul carierei pentru Ștefan Baiaram: ”Se va duce sigur”

Răsturnare de situație în cazul lui Leo Messi!

Răsturnare de situație în cazul lui Leo Messi!

Arabii au luat decizia legată de starul FCSB-ului: „Luni se va face anunțul“

Arabii au luat decizia legată de starul FCSB-ului: „Luni se va face anunțul“

U Craiova spulberă concurența! Oltenii încasează peste 10 milioane de euro

U Craiova spulberă concurența! Oltenii încasează peste 10 milioane de euro

Clara, îndrăgostită de iubitul de 85 de ani: ”Are un spirit tânăr”

Clara, îndrăgostită de iubitul de 85 de ani: ”Are un spirit tânăr”

Probleme la FCSB: ”S-a accidentat, duminică nu cred că poate juca”

Probleme la FCSB: ”S-a accidentat, duminică nu cred că poate juca”



Recomandarile redactiei
MM Stoica, revoltat după FCSB - FK Auda 2-3: ”Cu VAR, ar fi fost 4-1 pentru noi”
MM Stoica, revoltat după FCSB - FK Auda 2-3: ”Cu VAR, ar fi fost 4-1 pentru noi”
Gigi Becali, criticat de rivali pentru ultimul transfer făcut la FCSB: „Avem problemele astea!”
Gigi Becali, criticat de rivali pentru ultimul transfer făcut la FCSB: „Avem problemele astea!”
Cristi Chivu s-a decis și îl vrea la Inter: ”A mers să-l vadă la Cupa Mondială”
Cristi Chivu s-a decis și îl vrea la Inter: ”A mers să-l vadă la Cupa Mondială”
Real Madrid a trimis oferta: 100.000.000€
Real Madrid a trimis oferta: 100.000.000€
Cum a fost descris Andrei Borza de turci, după transferul de milioane de euro de la Rapid
Cum a fost descris Andrei Borza de turci, după transferul de milioane de euro de la Rapid
Alte subiecte de interes
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
CITESTE SI
Un bărbat din Italia a câștigat 5 milioane de euro cu un loz de 20 de euro. Gestul făcut imediat după i-a surprins pe toți

stirileprotv Un bărbat din Italia a câștigat 5 milioane de euro cu un loz de 20 de euro. Gestul făcut imediat după i-a surprins pe toți

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

O statuie grecească veche de 2.000 de ani a reaprins teoriile despre călătoria în timp. Obiectul care seamănă cu un laptop

stirileprotv O statuie grecească veche de 2.000 de ani a reaprins teoriile despre călătoria în timp. Obiectul care seamănă cu un laptop

Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

stirileprotv Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!