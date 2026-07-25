Răsturnare de situație! Decizia luată de Denis Drăguș în privința transferului la FCSB

Deși finanțatorul campioanei României transmitea recent că jucătorul i-a comunicat dorința de a juca pentru FCSB , presa din Turcia prezintă un cu totul alt scenariu.

Denis Drăguș (27 de ani), ținta roș-albaștrilor din această vară, este hotărât să își continue cariera în Turcia, blocând momentan mutarea la echipa patronată de Gigi Becali .

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Obiectivul atacantului la Trabzonspor

Potrivit publicației Takagazete, internaționalul român dorește să rămână la actuala sa formație. „Denis Drăguș nu ia în calcul să plece de la Trabzonspor”, a notat sursa citată. Mai mult, jurnaliștii turci au scris că fotbalistul „a refuzat toate ofertele pentru a rămâne la Trabzonspor”.

În prezent, atacantul se află alături de gruparea turcă în cantonamentul de pregătire din Austria. Scopul său imediat este să îi demonstreze antrenorului Fatih Tekke că merită să fie menținut în lotul primei echipe pentru stagiunea care urmează.

O hotărâre definitivă referitoare la situația lui Denis Drăguș va fi luată abia la finalul acestui cantonament, decizia finală aparținându-i tehnicianului formației din Turcia.