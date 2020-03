Taieri URIASE din salarii la Barcelona! Anuntul a fost facut chiar de Messi: cat vor mai incasa fotbalistii si gestul SUPERB pe care il fac pentru angajatii clubului

Salariile jucatorilor de la Barcelona au fost oficial reduse, iar Messi a facut un anunt oficial.

Lionel Messi, capitanul Barcelonei, a emis o declaratie prin care anunta reducerile salariale cu 70% ale tuturor angajatilor.

Messi a mai dezvaluit ca pe langa reducerea de 70% din salariu pe care o vor avea fotbalistii, acestia s-au oferit sa contribuie mana de la mana, astfel incat restul angajatilor din cadrul clubului sa poata incasa 100% din salariu.

Declaratia facuta de Messi a fost distribuita de mai multi jucatori ai primei echipe pe retelele de socializare.

"S-au scris si s-au spus multe despre Barcelona in ceea ce priveste salariile jucatorilor din aceasta perioada alarmanta. In primul rand, dorim sa clarificam ca vointa noastra a fost intotdeauna sa aplicam o scadere a salariului pe care il primim, pentru ca intelegem pe deplin ca aceasta este o situatie exceptionala si suntem primii care am ajutat clubul intotdeauna atunci cand au intampinat probleme. De multe ori am facut-o chiar din proprie initiativa, in alte momente pe care le-am considerat necesare sau importante.

Daca acordul a intarziat cateva zile, este doar pentru ca am cautat o formula care sa ajute clubul si, de asemenea, lucratorii sai in aceste momente dificile.

Din partea noastra, vreau sa anuntam ca, in afara de reducerea cu 70% din salariul nostru pe durata starii de urgenta, vom face si contributii pentru ca angajatii clubului sa poata colecta 100% din salariu in timpul aceste crize.

Daca nu am vorbit pana acum, a fost pentru ca prioritatea noastra era sa gasim solutii reale pentru a ajuta clubul, dar si pentru cei care ar fi mai afectati de aceasta situatie.", se arata in scrisoarea postata de Messi.