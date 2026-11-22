Catalanii au revenit după pauza internațională și au avut un meci extrem de complicat pe teren propriu cu Villarreal.

Barcelona era lider înaintea partidei din campionat, dar victoria cu Celta Vigo de sâmbătă seară a lui Real Madrid îi adusese pe elevii lui Jose Mourinho în coasta catalanilor, la egalitate de puncte.

Barcelona, „remontada” de la 0-2 cu Villarreal! A doua repriză de vis

Echipa lui Hansi Flick a început cum nu se putea mai rău meciul cu Villarreal și a primit două goluri în primele șapte minute.

Tajon Buchanan a deschis scorul în minutul cinci al partidei de pe „Camp Nou”, în uram unei gafe a lui Fermin Lopez, ca două minute mai târziu Tanitoluwa Oluwaseyi să facă 2-0 din pasa lui Alberto Moleiro.

Catalanii au fost foarte aproape să reducă din diferență înainte de pauză, dar bara i-a refuzat golul din penalty lui Yamal și Villareal a intrat cu un avantaj clar la cabine.