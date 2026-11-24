Pauza competițională a luat sfârșit, iar campionatele importante de pe continent s-au reluat. În această situație este și SuperLiga, runda a 16-a debutând cu FC Botoșani - FC Voluntari.

FC Botoșani, pe punctul de a aduce un antrenor trecut pe la Barcelona

Deși FC Botoșani conducea cu 3-0 în minutul 64, scorul final de pe tabelă a arătat 3-3. Oaspeții au marcat trei goluri în 10 minute, spre surprinderea tuturor celor aflați pe „Municipalul” din Botoșani.

Criza moldovenilor din SuperLiga se adâncește, în condițiile în care echipa nu a mai câștigat în ultimele 5 întâlniri. Situația din clasament nu este una „roz”, cele 16 puncte clasând-o pe FC Botoșani doar pe treapta a 12-a. După 3-3 cu FC Voluntari, Valeriu Iftime a anunțat că se va despărți de Marius Croitoru.

Omul de afaceri a expus că va numi un tehnician străin în locul lui Croitoru. Zis și făcut, astfel că Valeriu Iftime, potrivit Botoșăneanul.ro, ar fi ajuns la un acord cu spaniolul Felip Ortiz.