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Ziua de miercuri, 25 noiembrie, poate fi una de referință pentru antrenorii români. Edi Iordănescu a fost numit ca „principal” la Watford, formație cu tradiție în fotbalul britanic.

Avertisment după numirea lui Edi Iordănescu la Watford

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În matinalul de miercuri, 25 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Robert Niță și Răzvan Raț.

Știind foarte bine parcursul lui Edi Iordănescu în cariera de antrenor, Robert Niță e de părere că cei de la Watford i-au oferit toate garanțiile că echipa poate fi salvată din lupta pentru retrogradare.

Totuși, oficialul Rapidului a avertizat. Motivul? Pasul în Championship va fi o reală provocare, în condițiile în care Watford nu o duce bine, iar în anumite meciuri Edi Iordănescu va avea nevoie și de noroc.

În cazul în care fostul selecționer va reuși, Robert Niță e convins că acesta va avea un cuvânt important de spus în fotbalul englez.

„Eu nu cred că se arunca și semna dacă nu avea promisiuni și garanții că lucrurile vor sta bine. Un antrenor de acest nivel nu se entuziasmează că îl caută cineva din Anglia. Cum a stat un an acasă, mai stătea 3 luni. Îl știm pe Edi, el vrea toate lucrurile structurate bine, să aibă putere deplină. E un pas înainte și în același timp o provocare.

Dacă va reuși în aceste 6 luni, va deveni unul dintre antrenorii importanți acolo. Va fi un antrenor despre care se va vorbi. Vor crește pretențiile, dar la nivel profesional va fi fantastic pentru Edi.

Știm că muncește, are nevoie de puțin noroc. Echipa nu o duce bine acum. La fel de adevărat e că, dacă echipa o ducea bine în clasament, probabil nu ajungea acolo. Este o provocare, va antrena iar zi de zi. Este cu totul și cu totul altă muncă la nivel de club”, a declarat Robert Niță, la VOYO SPORT LIVE.