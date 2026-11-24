Miercuri, fanii fotbalului vor lua cu asalt Stadionul Olimpic din Baku (Azerbaidjan) pentru un meci din Liga Campionilor dintre echipa azeră Sabah şi FC Barcelona, scrie EFE.

Sabah - FC Barcelona se joacă miercuri - sunt așteptați aproape 70.000 de spectatori din 74 de țări

Conform ultimelor informaţii, cu două zile înaintea partidei s-au vândut deja 62.000 de bilete pentru acest stadion, care are o capacitate de aproape 70.000 de locuri.

Confruntarea cu formaţia spaniolă este, probabil, cel mai important meci la nivel de club din istoria fotbalului azer, de la obţinerea independenţei ţării în 1991, scrie Agerpres.

În actuala ediţie a Ligii Campionilor, la meciurile de pe teren propriu, echipa din Caucaz a obţinut o victorie cu 2-0 pe teren propriu împotriva Slaviei Praga şi a suferit o înfrângere cu 1-2 în faţa Borussiei Dortmund.

Clubul, fondat în urmă cu doar 9 ani, se aşteaptă ca fani din 74 de ţări, inclusiv din regiunea Caucazului, Rusia, Asia Centrală şi Orientul Mijlociu, să asiste la meciul de la Baku, un oraş situat la Marea Caspică, ce a găzduit, în ultimii ani, numeroase evenimente majore, precum o etapă de Formula 1.

În etapa următoare, Sabah va întâlni o altă echipă spaniolă, Villarreal; de asemenea, în luna ianuarie va primi vizita celor de la Napoli, iar în ultima etapă se va deplasa pentru a juca împotriva lui Arsenal Londra.

Stadionul, unde sunt aşteptaţi aproximativ 650 de suporteri spanioli, a găzduit anterior finala Europa League din 2019, în care Chelsea a învins-o pe Arsenal cu 4-1, precum şi patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 (desfăşurat, de fapt, în anul următor, din cauza pandemiei de coronavirus).

Lamine Yamal, OUT! Ce se întâmplă cu starul Barcelonei

Barcelona a reușit o „remontada” în prima partidă disputată după întreruperea cauzată de meciurile echipelor naționale. Catalanii s-au impus în fața lui Villarreal, scor 3-2, după ce oaspeții au condus cu 2-0.

Lamine Yamal a fost integralist, iar fazele notabile sunt următoarele: penalty ratat în minutul 23 și pasă decisivă la golul de 2-2 înscris de Fermin Lopez, în minutul 61.

Deși s-a aflat pe teren pe tot parcursul partidei din La Liga, atacantul nu va evolua în următorul duel din UEFA Champions League.

Barcelona va da peste Sabah, însă Lamine Yamal, din cauza unui disconfort la glezna dreaptă, nu va fi folosit.